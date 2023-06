Marta Riesco se enfrenta a Antonio David y la 'marea azul': "¡Sois la mafia de la vejación!"

Ha pasado ya más de un mes desde que se anunciara la ruptura entre Antonio David y Marta Riesco. Sin embargo, esa relación sigue coleando. De momento, ella ha decidido bajarse "al barro" y hablar desde el mismo canal que usan sus haters, tal y como ha anunciado.

Después de hablar de un intento de reconciliación, varios youtubers, algunos que han estado en contacto con Antonio David, empezaron a lanzar críticas contra ella y asegurar que todo esto que había contado no era cierto. Ante esto, Marta Riesco no se quedó callada y puso los puntos sobre las íes.

Pero, de entre sus palabras hacia ellos, lo que más ha llamado la atención es su cara a cara directo con la llamada marea azul. Así, la reportera criticó que, inicialmente, todos estos youtubers, que se autoproclamaban la marea azul, criticaran a Telecinco por el "maltrato mediático" que sufría pero ahora fueran ellos los que "la acosaban".

"Dicen que voy deambulando por hospitales. Que si tengo un ojo aquí y otro allí. ¿Esta gente? ¿Un movimiento? ¡Sinvergüenzas!", afirmó, enfrentándose a lo que dicen de ella. "Cada frase que digo o cada cosa que hago me critican, me insultan, me vejan". "¡Sois la mafia de la vejación!", aseguró, visiblemente afectada.

Además, estalló contra su ex por no salir en su defensa ante los comentarios de sus conocidos: "Mi expareja no cogió y dijo 'un momento, a esta chica que amo y quiero con locura, que me ha defendido hasta la saciedad jugándose absolutamente todo, no puedo permitir que le hagáis esto', pero no lo hizo".