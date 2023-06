Tras más de un mes desde la ruptura, aún continúa coleando la relación de Antonio David y Marta Riesco. Y, si ya entonces hubo personas que hablaron sobre este asunto y la criticaron, también lo han vuelto a hacer después de la última información de la periodista, que aseguró recientemente que el ex guardia civil y ella intentaron reconciliarse. Pero ahora, ella ha decidido bajarse "al barro" y hablar desde el mismo canal que usan sus haters.

"Se presentó en mi casa a las 12 y media de la noche y estuvo en mi casa tres días (...) Las cosas no fueron como yo creía. No hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto", aseguró la exreportera de Mediaset. "Mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa. Se llevó todo y se fue. Me desperté y ya no había nada".

Después de hablar de este intento de reconciliación, varios youtubers, algunos que han estado en contacto con Antonio David, empezaron a lanzar críticas contra ella y asegurar que todo esto que había contado no era cierto. Ante esto, Marta Riesco no se ha querido quedar callada.

"Tolai, si el mundo no gira en torno a mí, ¿por qué no dejas de ganar dinero hablando de mí? Gánate el pan hablando de otras personas", criticó a uno de los creadores de contenido. "Todo lo que conté, absolutamente todo, es cierto. Y me dan asco los comportamientos de ciertas personas tolais que buscan humillar, reírse y ridiculizar. Que son misóginos y hablan así de las mujeres".

"Espero y, de verdad, estoy convencida de que así va a ser, que mi expareja saque la cara por mí y diga punto por punto que todo lo que he dicho es cierto", pidió en sus stories de Instagram. "Espero que no vuelva a tener ningún tipo de relación con esas personas que hablan así de la gente que ha estado a su lado y que ha dado todo por él".

La periodista enumeró a algunos de los que la habían criticado y, según ella, insultado por su físico y lanzado informaciones falsas. Entre ellos, JuanjoVlog y Diego Arraval.

"Te dedicas a inventar información para subir reproducciones", le dijo al excolaborador de Viva la vida. "No me vas a parar los pies, ni cuatro como tú, ni cuatro como tu pareja. Cuando hablas desde la libertad, no hay quien te pare".

Pero la exreportera no se quedará de brazos cruzados ante tales críticas y anunció que se va a aventurar en un nuevo proyecto profesional, uno en el que compartirá plataforma no solo con sus haters, sino con Antonio David: su propio canal de YouTube, desde el que contestará a todos.

"Me voy al barro con vosotros, y a ver si en el barro estamos todos en igualdad de condiciones", declaró en Instagram. "Cómo me lo voy a pasar, cómo me lo voy a pasar con este aquelarre".

Después, Marta Riesco continuó criticando que, inicialmente, todos estos youtubers, que se autoproclamaban la "marea azul", criticaran a Telecinco por el "maltrato mediático" que sufría pero ahora fueran ellos los que "la acosaban".

Además, estalló contra su ex por no salir en su defensa ante los comentarios de sus conocidos: "Mi expareja no cogió y dijo 'un momento, a esta chica que amo y quiero con locura, que me ha defendido hasta la saciedad jugándose absolutamente todo, no puedo permitir que le hagáis esto', pero no lo hizo".