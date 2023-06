Marta Riesco asegura que trató de reconciliarse con Antonio David y salió mal: "Se llevó sus cosas mientras dormía"

La reportera Marta Riesco y Antonio David Flores protagonizaron uno de los romances más comentados (y en ocasiones criticados) del mundo de la televisión y el corazón, pero se acabó el pasado abril.

Al menos eso parecía, hasta que la propia Marta ha confesado que ambos tuvieron un intento de reconciliación que acabó con una nueva ruptura que fue aún peor que la anterior, con bloqueo de llamadas y mensajes incluido.

En sus stories de Instagram, donde Riesco se desahoga a menudo, contaba que Antonio David Flores fue a su casa con una clara premisa: "A intentar recuperarme, a intentar recuperar la relación".

"Se presentó en mi casa a las 12 y media de la noche y estuvo en mi casa tres días", explicaba Marta, que de esa convivencia no le dijo nada a su familia, sólo a dos amigas.

"En estos tres días en los que durmió en mi casa y estuvimos juntos, las cosas no fueron como yo creía. No hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto", aseguraba una emocionada Marta Riesco.

El gran desengaño llegó durante la noche, al tercer día. "Mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa. Se llevó todo y se fue. Me desperté y ya no había nada. Me dijo que se había llevado la ropa de invierno", contaba la reportera, que opina que "su intención nunca fue reconciliarse y no creo que haya estado nunca enamorado, como yo".

Aún después, hubo nuevos encuentros. "Después de que haya sacado las cosas de mi casa volvió a mi casa... Se fue a Málaga, por supuesto con la intención de no decírselo a su hija. Así que yo le escribí a su hija para decirle que su padre estuvo tres días aquí. Ella me bloqueó", aseguraba Riesco, que ahora no tiene ni buena ni mala relación con la hija de su ex, a la que ella llegó a culpar de la ruptura.

Rocío Flores no es la única que ha bloqueado a Marta Riesco, también el propio Antonio David, según cuenta ella. "Lo he llamado y me ha bloqueado y me ha seguido restringiendo las llamadas. Solo quiero saber la razón por la que ha venido a mi casa a decirme que me ama y ahora me hace sufrir de esta manera", concluía, lamentándose de estar en un mal momento, en el que ha perdido el amor y más cosas: "He perdido mi trabajo. A día de hoy lo he perdido todo".