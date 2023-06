Así es Luna Aristizábal, la hija 'influencer' y modelo de Juanes

"Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser; y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amo [sic] y que no conoce el fin, un corazón que late por vos. Feliz cumpleaños para mi adorada Luna". Así, con esa letra de una de sus canciones, era la última felicitación de cumpleaños del cantante Juanes a su primogénita, Luna Aristizábal, en septiembre del año pasado. Sin embargo, el artista ha declarado recientemente que hubo una época en la que lo pasó realmente mal con su hija adolescente.

El músico colombiano, cuyo nombre completo es Juan Esteban Aristizábal Vásquez —teniendo su primer apellido, que significa 'amplio robledal', raíces vascas—, ha hablado con el actor Santiago Alarcón en el podcast de este, Meterse en el rancho, de las dificultades a las que se enfrentó como padre y estrella mundial en el momento de ver cómo su hija dejaba de ser una niña pequeña y pasaba a ser alguien que necesitaba, fruto de la edad, cierta independencia.

Sobre todo porque Juanes ha sido alguien muy familiar toda su vida, siendo parte de una troupe de seis hermanos. Precisamente fue por una de ellas, Luz Cecilia, por quien el autor de éxitos como A Dios le pido o La camisa negra, a pesar de llevar viviendo casi dos décadas en Miami, se siente alguien tan apegado a la idea de familia con todas las personas muy cercanas entre sí: su hermana permaneció en coma 27 años, hasta que falleció en el 2019.

Quizá por eso le costó entender ese distanciamiento de la primera de sus hijas con su mujer, la modelo, actriz y presentadora Karen Cecilia Martínez, con quien tuvo dos más: Paloma y Dante. Luna nació el 6 de septiembre del año 2003, justo cuando el artista, que este año cumplirá 51 años, comenzaba a descollar mundialmente gracias a éxitos como Es por ti o Mala gente.

Juanes ha admitido que apenas tenía tiempo para estar con su familia, algo que también le ocurrió con su segunda hija y, ya cuando llegó el tercero, en 2009, decidió tomarse un respiro. "Necesitaba recuperar mi vida, recuperar mi relación con mis hijos y con Cecilia, y fue como comenzar otra vez", ha declarado ahora, sin negar que precisamente aquellos años de continuas giras y viajes acabaron por pasarle factura por más que decidiese volver a su casa con su gente, como también explican desde Vanitatis.

"Yo no entendía que ella se quería como independizar, que ya no era la niña de la casa, que ya quería ser independiente. Y tenía su rebeldía y sus cosas, y yo no entendía eso…", ha explicado el músico, que afirma que precisamente por eso se pasaban el día a la gresca. "Entonces peleábamos, discutíamos y luego yo hablaba con Cecilia: 'Ceci, no sé qué hacer'", ha confesado.

De esa desilusión, sin embargo, encontró la inspiración para sacar adelante su último trabajo, que ha decidido titular Vida cotidiana, y que él mismo describe como un disco que habla precisamente "de ese momento que viví con ella, de esa tristeza de ser invisible para ella y cómo yo aprendí de esos errores que cometía".

Pero ello no ha sido óbice para que la joven de 19 años no haya decidido ya qué caminos tomar en su vida, sobre todo gracias a una belleza y una figura que recuerdan, y mucho, a las de su madre, quizá su gran ejemplo a seguir, decidiendo además caminar los mismos pasos que esta en el mundo del modelaje y las pasarelas.

Luna, por tanto, vive a caballo esta idea de futuro entre Miami, Colombia y Boston, puesto que está estudiando en la prestigiosa universidad privada de Massachusetts —el Boston College— la carrera de comunicación, lo que además le viene pintiparado para su otra gran pasión: las redes sociales.

Luna Aristizábal está también metida de lleno en el terreno influencer, teniendo dos exitosas cuentas tanto en Instagram, donde acumula alrededor de 185.000 seguidores, como en TikTok, donde realiza vídeos haciendo lip sync (sincronía de labios con canciones), si bien es cierto que no es fácil encontrar que lo haga con alguna canción de su padre.

De hecho, él apenas sale en esta red social —no así su madre—, siendo más común que presuma de él en Instgram, donde sobre todo suele modelar o hace de influencer de multitud de outfits, trajes de baño, maquillaje, joyería y zapatos. Además, es muy dada a presumir de sus múltiples viajes a lo largo y ancho del planeta: Los Ángeles, México, la isla de San Bartolomé, Ibiza, Londres, Hong Kong, Suiza, Barcelona, Turquía o Nueva York, entre otros.

Así, no sería descabellado pensar que dentro de poco podremos ver a la joven Luna en grandes eventos y convirtiéndose en toda una celebrity, así como que vaya aumentando sin pausa su número de seguidores en las redes.