Vox busca pactar con el PP en 135 municipios, pero asegura que no aceptará "chantajes ni presiones"

"Negociar donde haga falta, hasta donde haga falta y hasta el último minuto". Así ha resumido la postura de Vox en los pactos postelectorales con el PP el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, durante la rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del partido. Garriga asegura que la actitud de Vox es "dialogante" y que el objetivo es pactar "en el 100% de los municipios en los que es posible un gobierno de PP y Vox".

En este sentido, ha afirmado que hay 135 municipios en los que los populares no tienen mayoría absoluta pero podrían gobernar con Vox. En todos ellos, la formación de Santiago Abascal buscará un pacto, aseguran, siempre que no haya "presiones ni chantajes".

La comparecencia que Garriga ha ofrecido en esta mañana de lunes ha estado protagonizada por el mismo mensaje que lanzó Abascal tras las elecciones municipales y autonómicas, el que ha mantenido desde entonces la formación: "Mano tendida a los acuerdos con el PP en los municipios en los que hay un mandato claro". Y el objetivo, asegura el partido, no es "conseguir sillones" sino instaurar "políticas del cambio" y "desalojar a la izquierda de las instituciones".

Garriga ha subrayado este lunes que "las conversaciones van por buen camino" y ha ejemplificado los acuerdos alcanzados en Guadalajara y Elche. Este último, que según fuentes de Vox se ha cerrado en los últimos días, no se conocía hasta el momento. Ha afirmado también que "cualquier votante del PP suscribiría las políticas de Vox con todas las letras".

La formación, de hecho, tiene intención de hacer público el contenido de las conversaciones que culminen con el rechazo a un pacto por parte del PP. "Si se cierran a pactar con nosotros en algunas zonas, contaremos cuáles han sido nuestras exigencias, porque los españoles van a estar de acuerdo con ellas y no van a entender que el PP las rechace", han informado al respecto fuentes de Vox.

En cuanto a los pactos autonómicos, Garriga ha asegurado que estos "avanzan con mejor ritmo que ayer" y Vox "está insistiendo en seguir hablando". "No vamos a convertir las conversaciones en un circo mediático ni a hacer filtraciones como hacen otros. Vamos a apelar a la responsabilidad con una actitud ejemplar", ha señalado el secretario general.

De todas formas, los de Vox apelan a la responsabilidad del Partido Popular. "Tenemos claro el mandato que han trasladado los españoles en los últimos comicios, y el PP lo conoce también", ha subrayado Garriga, quien ha instado al partido de Alberto Núñez Feijóo a "no truncar la esperanza de quienes quieren desalojar a la izquierda a las instituciones".

Como viene haciendo la formación desde el pasado 28-M, Garriga ha destacado que Vox no aceptará "chantajes ni presiones" y negociará "pensando en las políticas y no en los sillones". "De nada sirve una Vicealcaldía si no es para cambiar las políticas de la izquierda", ha apuntado el secretario general, destacando la necesidad de "bajar la presión fiscal, garantizar la libertad en todos los puntos de España y acabar con el adoctrinamiento y los lobbies en la educación".

Respecto a las capitales de provincia, el PP y Vox tienen los ojos puestos en Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo y Jaén. En todas ellas el PSOE ganó las elecciones del 28-M, y sin embargo los populares están en posición de generar una mayoría alternativa. En Guadalajara se ha cerrado ya el primer acuerdo que dará lugar a una coalición entre ambos partidos.

En Jaén, por otro lado, el PP podría acudir a pactos con fuerzas localistas y gobernar sin necesidad de acudir a los de Santiago Abascal. Quedan en el aire, por tanto, los escenarios en Valladolid, Burgos y Toledo. La tensión es máxima en Gijón, donde el PP y Foro Asturias tratan de pactar un Gobierno aunque dependen de los votos de Vox si quieren resultar investidos. Sobre esta situación se ha pronunciado el propio Garriga, al señalar que en Gijón "todavía se puede dar marcha atrás" e incluir a Vox en el Ayuntamiento.

En cuanto a las comunidades autónomas, un pacto PP-Vox sería imprescindible para la gobernabilidad de la derecha en Aragón, Baleares, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. En Aragón, el popular Jorge Azcón necesita los siete escaños de Vox para alcanzar la mayoría absoluta, pese a lo cual ha anunciado que quiere "gobernar en solitario". Para ello, serían necesarias las abstenciones de Vox y de Teruel Existe, además del voto favorable del único diputado que ha conseguido el PAR.

En Baleares, los populares se han quedado a cuatro escaños de la absoluta, y deberán conseguir el apoyo de los ocho diputados de Vox. En Extremadura, donde las negociaciones están siendo tensas, la candidata María Guardiola (PP) y el líder de Vox en la región, Ángel Pelayo, están también condenados a entenderse. Guardiola ha señalado que el pacto está "cerca", sin concretar si Vox entrará al Gobierno.

En Murcia, el PP solo necesita la abstención de Vox para gobernar, dado que se han quedado a dos asientos de la mayoría absoluta. Y en la Comunidad Valenciana, donde el PP suma 40 diputados y Vox ha obtenido 13, los votos favorables de esta formación sin imprescindibles para una investidura.