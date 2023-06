El 'influencer' Alejandro Barona padece leucemia aguda: "Tranquilos, estoy preparado para la guerra"

El conocido influencer tinerfeño Alejandro Barona anunció hace unos días en sus redes sociales su reciente diagnóstico de leucemia aguda. El joven, incluso, ha ha recibido su primera dosis de quimioterapia.

El fundador del podcast Escuela de sueños lo anunció así en un post que tiene fijado en su Instagram: "Muchas veces vemos cosas en películas y en series de la tele que creemos que nunca en la vida nos pasaran a nosotros.

Hasta que pumm.. llega un día y te toco a ti. Ayer día 06/07/2023 me diagnosticaron con leucemia aguda. De primeras no me lo creía, pensaba: 'jajajaja, yo con cáncer que va!'. Hasta asimilarlo esta mañana y me puse a llorar, bueno en realidad estoy llorando mientras escribo esto jajajaja.

"Pero tranquilos, háganme caso, que estoy preparado para la guerra y venga lo que venga siempre fuerte que esto a mi no me tumba ❤️💪🏾", acabó, justo la misma imagen de su fotografía desde el hospital.

"Mi vida ha dado una vuelta 180º como se podrán imaginar. Estoy en el hospital ingresado, pero estoy bien, con fuerzas y ganas de luchar. Se me ha bridando la oportunidad para poder ayudar a la causa. En el hospital no hay prácticamente sangre para pacientes como yo que la necesitamos casi a diario", comunicó.

Además, el joven hizo un importante llamamiento: "El hospital necesita sangre y no hay, y para pacientes como yo es esencial", escribió. "Cuanto más compartan esta publicación, mas donantes. Les dejo el Instagram para que vean donde se puede donar en la isla @ichhcanarias. Les quiero y a seguir luchando. Compartan".