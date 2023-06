Paz Padilla se une a Ana Obregón y relata su experiencia paranormal con su difunto marido: "Recibí una foto desde su móvil"

Ana Obregón relató en la presentación de El chico de las musarañas una experiencia paranormal que había vivido: la actriz aseguró que había recibido una llamada telefónica de su hijo, Aless Lecquio, después de que falleciera.

Y parece que no es el primer caso, o eso ha relatado Paz Padilla. La presentadora de Telecinco se ha hecho hueco entre las dudas sobre la salud mental de Obregón tras este relato y ha asegurado que cree a la bióloga porque ella vivió una situación parecida.

La cómica está segura de que su compañera no miente y, en sus redes sociales, ha asegurado haber recibido un mensaje de su marido Antonio tiempo después de su fallecimiento.

Aunque sea inexplicable a nivel científico, pues los dispositivos móviles se encontraban apagados y guardados en ambos casos, la presentadora de televisión ha contado: "Quiero contar una cosa que me pasó a mí y que nunca he contado. Me gustaría que todos esos haters me expliquen qué es".

Tras poner en contexto a sus seguidores con la historia de Obregón con su hijo, ha contado: "El teléfono de mi Antonio se da de baja y ya no tiene línea. Lo guardo como Ana, en mi mesilla de noche, apagado".

"Yo no tocaba ese teléfono; los primeros días sí lo hice, pero solo para contestar a sus amigos y a todos los contactos que yo no tenía", ha continuado contando, asegurando que dejó de hacerlo porque le ocasionaba daño. Apagó el teléfono y no lo volvió a tocar.

El día del estreno de la boda 'El humor de mi vida'

El 7 de septiembre de 2021, Paz Padilla estrenó su última obra de teatro, inspirada en el libro El humor de mi vida, dedicado a su marido. "Ese día me cuesta mucho porque revivo momento que para mí son tristes", explicaba.

"El día del estreno, por la noche, recibo una foto de Antonio y mía", ha relatado. Lo impactante es que el mensaje lo recibió desde el número de teléfono de su marido, y se trataba de una imagen inédita solo disponible en el móvil de Antonio.

"Yo no entiendo qué ha sucedido, pero interpreto esa foto como una señal. Cuando llego a casa el móvil no tenía batería ni línea, pero efectivamente, la última foto que Antonio me manda desde su teléfono era esa foto. ¿Alguien me lo puede explicar?", ha expresado.

Por último, ha relatado cómo se sintió: "Para mí fue un shock. Lloraba y lloraba, pero lo interpreté como una señal. No cuestiono a Ana en absoluto. Como esas señales veo muchas, como la mariposa, que veo una todos los días".