Ana Obregón: "Después de Ana Sandra no voy a tener más nietos, ya lo digo y lo aclaro"

Ana Obregón volvió a ponerse ayer ante la prensa, no en calidad de actriz, sino de escritora, para presentar el libro firmado también por su hijo, El chico de las musarañas (Harper Collins Ibérica), que el joven comenzó cuando fue diagnosticado de cáncer, pero que no pudo terminar porque murió poco después, en mayo de 2020.

Ana habló mucho de lo que ha supuesto para ella este ejercicio, concluir en medio del dolor, lo que su único hijo había empezado para ayudar a otros como él. Aunque en la convocatoria de prensa se especificó que Ana no hablaría de nada que no tuviera que ver con este hecho editorial, la actriz sí respondió a muchas preguntas relacionadas con el otro deseo de su hijo: ser padre.

Ana se convirtió en abuela el pasado mes de marzo, cuando nacía en Miami por gestación subrogada su nieta Ana Sandra, concebida con esperma del joven. "Mi hijo quería tener cinco hijos, ya tengo una nieta, no voy a tener más, ya lo digo y lo aclaro", ha asegurado en la rueda de prensa, tras ser requerida sobre si iba a comenzar el proceso para tener otro nieto.

La actriz y bióloga, que recordó todo el trance tormentoso que ha sido este tiempo desde que murió su hijo, ha admitido que la llegada de la niña ha sido un bálsamo para ella: "La niña es española de corazón. Lo que menos importa es el papelelo. Es mi princesa".

Cuando fue preguntada por las críticas que ha recibido de algún sector de la población por el método seguido para convertirse en abuela, Ana ha recurrido a la vis cómica que tiene para decir que había una avispa sobrevolando las flores del escenario y que eso era para no desviar el tema de su libro: "En América no se habla de España, no me interesa nada de lo que se hable. Cuando tienes que enterrar a tu hijo, cualquier crítica, lo que me hace es cosquillas".

El tercer deseo cumplido de Aless Lecquio fue crear una Fundación, a la que están yendo todo lo ganado con la venta del libro, que ya va por su cuarta edición.