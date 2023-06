Anna Ferrer habla de sus problemas de ansiedad y revela cómo fue su primera crisis: "No veía, se me dormían las manos y la boca"

Anna Ferrer Padilla se ha sincerado y ha hablado abiertamente de sus problemas de ansiedad generalizada. De esta manera, ha detallado desde cuándo sufre este tipo de episodios, cómo fue su primera crisis y cómo aprendió a gestionar estos ataques.

La hija de Paz Padilla ha revelado que sus primeras crisis empezaron cuando apenas era una niña y, en aquel entonces, desconocía que esto se trataba un problema de salud mental llamado ansiedad. La joven de 26 años ha explicado a sus seguidores que hay episodios que es incapaz de recordar. Sin embargo, uno de ellos marcó un antes y un después en su vida.

"Me vienen imágenes, pero no era nada consciente. La primera vez que vi lo que me estaba pasando y le puse nombre en el verano del 2018 en un viaje a Formentera con mi madre", ha explicado en un post en Instagram. La influencer ha desvelado que durante esa escapada no se encontraba "nada bien".

"Íbamos en una moto. Yo iba de paquete y me empecé a sentir muy mal. No veía, se me dormían las manos y la boca. Entonces fue cuando mi madre me dijo 'vale, esto es un ataque de ansiedad. No te preocupes. Te voy a llevar a terapia y vas a estar bien'. Y así fue", ha recordado la empresaria y ha añadido que no recuerda "haber estado tan mal como ese verano de 2018".

Anna Ferrer Padilla empezó a ir a terapia, aunque no era la primera vez que pisaba una consulta psicológica. Paz Padilla siempre ha tenido presente a los profesionales de la salud mental en la vida de su hija. "Creo que era la tercera vez que iba al psicólogo. Las otras veces me había llevado mi madre de pequeña, cuando mis padres se separaron, cuando me mudé a Madrid... Mi madre quería que un profesional me ayudara a gestionar esos cambios en mi vida, cosa que le agradezco muchísimo", ha admitido la joven.

En aquellas sesiones, la influencer aprendió nuevas herramientas que, a día de hoy, le siguen siendo útiles y que continúa poniendo en práctica. "Ahora mismo no recuerdo la última vez que tuve un ataque de ansiedad, lo cual significa que estoy muy bien. Pero creo que la ansiedad ni se cura ni se supera, simplemente aprendes a vivir con ella, a gestionarla, a entender tu cuerpo y a conocerte mejor", ha explicado la empresaria, quien ha querido visibilizar este tema a través de sus redes sociales con el fin de ayudar a otras personas.