Abucheos a Obregón, aplausos a Al Pacino: ¿Somos más críticos con las mujeres que son madres a una edad avanzada?

Te habrás dado cuenta de que cada vez es más habitual que actores de edad avanzada (sí: estamos empleando un eufemismo) sean padres, por lo que cuando sale una nueva noticia, no es extraño tener un 'déjà vu'. Al Pacino va a ser padre a sus 83 años con su novia Noor Alfallah, de 29 años. Hace poco su amigo, Robert De Niro, ha anunciado que a sus 79 años acaba de ser padre por séptima vez junto a su pareja, de 44 años. "¡Qué tipo! Es unos años mayor que yo. Que Dios lo bendiga. Me alegro mucho por él", dijo el actor al conocer la noticia de que Pacino se había unido al club de los 'old daddys'.

David Foster, Mick Jagger, Clint Eastwood, Jeff Goldblum y Richard Gere son ya parte de este clan de padres de más de 70 años que demuestran que Hollywood está lleno de 'papuchis'. "Está normalizado e incluso bien visto que hombres mayores de 70 años sean padres, algo habitualmente asociado a cierto estatus y poder. De nuevo, los prejuicios sobre las mujeres y los hombres marcan la diferencia. Si, en el caso de las mujeres, la edad puede suponer un riesgo para el embarazo, también lo puede suponer en los hombres. Y si estamos hablando de ser padres sin haber participado en la gestación del bebé, también los prejuicios sobre la capacidad para la crianza de unos y otras están muy presentes", dice Isabel Aranda, psicóloga sanitaria y 'Chief Content Officer' de TherapyChat.

Aunque no fue únicamente por la edad, cuando vimos a Ana Obregón salir del hospital con un niño en sus brazos, el mundo se echó las manos a la cabeza. Vejez y egoísmo eran las palabras más repetidas, por lo que nos preguntamos por qué esta corriente de padres septuagenarios, aunque haga levantar cejas, no despierta tantas críticas, mientras que cuando una mujer a partir de cierta edad es madre, hay tantas voces en contra.

"Creo que una mujer, que además es madre, siempre está en el punto de mira. El estereotipo de la buena madre, de la madre perfecta, de la madre siempre disponible y sacrificada pesa mucho en la sociedad. Desde la presión que se nos impone desde fuera, hasta la propia exigencia fruto de esa idea tan irreal de madre que nos han vendido. Por eso, en el momento en que una madre se 'salga' un poco de la normatividad, va a ser criticada", explica Ester López Trujillo, autora de Maternar consciente (Grijalbo).

"Son voces que surgen de creencias socioculturales sobre la maternidad y la mujer basadas en prejuicios culturales y de género que limitan el papel de esta a la maternidad en determinados marcos de edad. Voces que tratan de justificarse con razones médicas sobre los riesgos de salud asociados a la edad", comenta por su parte Isabel Aranda.

El psicólogo Rafael San Román asegura que esta situación tiene que ver con un arco general de misoginia que tiende a ser más crítico en los juicios en general con las mujeres. "En este tema en concreto, cuando una mujer decide ser madre biológica a una edad más avanzada de lo habitual o de lo que se recomienda por motivos de salud, se es más crítico porque en un embarazo se juega mucho ella y entra en juego la salud del bebé, mientras que el hombre no tiene un riesgo tan alto. Muchos de los juicios que se hacen contra padres y madres mayores tiene que ver con que se piensa que dos personas de sesenta años están capacitadas para cuidar de un bebé, pero irá necesitando una energía y unos recursos que si son mayores, no tendrán, especialmente en comparación con los que tienen edades menos avanzadas, en las que además están en menor riesgo de sufrir enfermedades", asegura.

López Trujillo señala que lo que a ella le alerta es el riesgo de que el hijo o la hija pueda perder a su padre o madre muy pronto, o que quizás tenga que asumir un papel de cuidador antes de lo que le corresponde. "Durante la infancia y adolescencia, el vínculo que creamos con nuestras figuras de apego, que suelen ser padre y madre (aunque varían según el modelo de familia), nos influye en la forma en que nos 'abrimos al mundo', en cómo nos relacionamos con otras personas, en la forma en que percibimos nuestro entorno. Influye en nuestra salud mental, a fin de cuentas. Si esos niños tienen que asumir un rol de responsabilidad o madurar antes de lo que les corresponde, abandonando la infancia antes de lo que deberían, tendrá efectos en su presente y su futuro. Por no hablar del duelo al que, por otra parte, ninguno estamos exentos de experimentar, por jóvenes que sean nuestros padres", explica.

"Hay veces que se tienen padres mayores con los que se guarda una diferencia generacional de más de 40 años y sin duda, pueden ser familias funcionales, pero las diferencias generacionales son importantes, así como la capacidad de reflejos, los riesgos de salud que tienen esos padres por su avanzada edad… Sin ser rígidos, porque hay familias que cumplen necesidades de crianza, hace falta que los padres sean padres, los abuelos, abuelos… A medida que transgredimos esos límites, pueden pasar cosas como que haya una separación grande a nivel de comunicación, de comprenderse y de poder hacerse cargo…", matiza Rafael San Román.

Resulta llamativa también la forma en la que, incluso al hablar de vientres de alquiler, las críticas son mucho más feroces para hablar de las mujeres famosas que apuestan por la gestación subrogada, mientras que a los hombres se les señala menos.

"Hoy en día las mujeres siempre siguen siendo más criticadas que los hombres, hagan lo que hagan. En cualquier caso, como psicóloga perinatal y como feminista, me parece que esta práctica es explotación reproductiva y un problema tanto para la criatura como para la mujer que gesta", advierte Ester López Trujillo.

Lo cierto es que suele ser el caso de una mujer que recurre a subrogación y no tiene pareja, mientras que él suele tener una mujer mucho más joven. ¿Por qué normalizamos las relaciones con diferencias de edad de hasta 60 años entre hombres mayores y mujeres jóvenes, y cuando es la madre la mayor, hablamos de egoísmo?

"Las normas y estereotipos discriminatorios de género perpetúan esta disparidad. A menudo, se aceptan relaciones entre hombres mayores y mujeres jóvenes debido a prejuicios que valoran a las mujeres por su juventud y a los hombres por su estatus y experiencia. Cuando la mujer es significativamente mayor, se contrarresta esta narrativa y puede surgir el estigma. Sigue siendo una realidad discriminatoria que se mantiene socialmente sin cuestionarse, la reprobación de una mujer de edad avanzada que decide ser madre, mientras que esto no pasa con los hombres", responde el Equipo de Contenido Clínico de TherapyChat, liderado por Isabel Aranda.

"Deberíamos tomar la decisión de ser madre y padre de una forma muy consciente, preguntándonos si vamos a poder cubrir las necesidades de esos niños. Y cuando hablo de necesidades no estoy hablando de lo económico y material, sino de lo afectivo y emocional, del tiempo y la disponibilidad que tenemos para poder dedicarles, de cómo hayamos trabajado nuestra salud mental y traumas. Preguntémonos, ¿de dónde nace ese deseo? ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago?", dice para finalizar Ester López Trujillo.

