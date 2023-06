Esperanza Aguirre, a Pilar Rahola: "Los maridos españoles son todos calzonazos o gays y el tuyo es de los primeros"

En Roast Battle, un formato original del canal Comedy Central, grandes maestros de la ironía y conocidos rostros de la actualidad de nuestro país protagonizan unas batallas dialécticas donde todo está permitido salvo el contacto físico. No hay tapujos, no hay normas y no hay límites, más allá de que se intente hacer reír mediante las pullas que se lanzan al contrincante.

Uno de los duelos más enconados que se recuerdan ha sido el de la jurista y política Esperanza Aguirre contra Pilar Rahola, periodista y analista de larga trayectoria y reconocida independentista catalana.

El enfrentamiento dialéctico, que se emite el domingo 11 de junio, versó en una parte sobre la familia de unos y otros, como del marido de Rahola. "Ella tiene un marido estupendo, mucho más joven que ella, navarro, que además no era independentista, pero que le has estado adoctrinando 25 años...", dice Esperanza Aguirre en un clip adelantado por Comedy Central.

Rahola responde: "No hace falta tanto, antes era de derechas y pepero, ahora está informado". "Y además, tiene razón, los orgasmos en catalán, son más orgasmos".

"Ya lo dice una hermana mía: los maridos españoles son todos calzonazos o gays. El tuyo es de los primeros", dice con sorna Esperanza Aguirre.

Tras ese duelo se enfrentarán el guionista de programas como La Resistencia Luis Fabra, contra Santi Alverú, actor, presentador y habitual de la televisión.

Más tarde el ring será ocupado por dos maestros del verbo, cada uno a su manera: uno de los guionistas más talentosos del país Arturo González-Campos contra Juan Gómez-Jurado, que ha maravillado a lectores de todo el mundo con su trilogía Reina Roja, ambos conocidos por el pódcast Todopoderosos.

La tensión se sentirá después con los protagonistas de uno de los pódcast más adorados por la Generación Z que se medirán en una batalla dialéctica que promete dardos bien afilados: La Pija contra La Quinqui.