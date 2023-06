Jorge Rey, el joven de las cabañuelas, explica en 'Horizonte' cómo consigue predecir el tiempo: "La naturaleza es sabia"

Jorge Rey, el joven que saltó a la fama tras predecir Filomena, ha acudido a Horizonte, el programa de Cuatro, para explicar cómo hace sus pronósticos. Como así ha confesado en varias ocasiones, el burgalés basa sus informes en el método de las cabañuelas.

"He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo", ha contado el chico de 16 años a Iker Jiménez. Según ha destacado, "la naturaleza es sabia" y gracias a ella se puede anticipar el tiempo.

Por ello, el joven meteorólogo tiene muy en cuenta el comportamiento de las hormigas: "Sacar tierra, la necesidad de buscar cobijo. Yo me doy cuenta de eso y digo que está pasando algo. Eso podría decir que a las tres o cuatro semanas podrían venir lluvias".

Pero no solo las terrestres, el comportamiento de las hormigas voladoras también es esencial para poder anticipar si lloverá o no: "Tuvieron el año pasado un comportamiento anómalo, salieron antes de tiempo, me paré a hablar con gente que supiera del tema y resulta que este verano sería más húmedo de lo normal".

Las hormigas no son la única fuente de información para Jorge Rey. El joven es fiel seguidor del método de las cabañuelas, aunque todavía habrá que esperar al mes de agosto para poder hacer este análisis: "Son unos días concretos que se analizan de agosto, según el viento u otros factores, lo que puede ocurrir en España. Además, de otros métodos que me ayudan a dar previsiones más detalladas".

Como ha querido destacar, lo más importante es poder hacer un buen análisis. De hecho, es imprescindible poder comprender los resultados a la perfección y por ello no ha dudado en estudiar todo lo posible tanto a nivel autodidacta como con la ayuda de expertos.

"Requiere de una gran interpretación, a veces no sacar una buena interpretación quiere decir que se puede fallar. La vida me ha llevado a encontrarme con personas que sabían de este mundo y recabando de allí y de allá he ido recabando. Es la unión de información de cultura", ha reflexionado Rey.