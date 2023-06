Joaquín Torres se disculpa con su marido, Raúl Prieto, por el "feo" que le hizo en la boda de Kiko Matamoros

La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo el pasado viernes dio para muchas risas y alguna que otro sofocón, como el que vivieron Antonio Carmona y Alejandro Nieto, a cuya novia, Tania Medina, el primero dirigió palabras poco oportunas. También Raúl Prieto y Joaquín Torres tuvieron lo suyo a su llegada al templo.

Uno de los momentos más delicados fue protagonizado por una de las parejas del momento, Joaquín Torres (52) y Raúl Prieto (46), que tuvieron un altercado a su llegada al enlace, en la iglesia de San Miguel de Madrid, especialmente, por parte de Joaquín.

Joaquín y Raúl no se ponían de acuerdo a la hora de elegir lado para posar ante los fotógrafos allí congregados, ante lo cual, el arquitecto se marchó visiblemente molesto, dejando a su marido allí plantado.

Los medios pudieron captar el momento. Esto hizo que los más osados pensaran que la pareja estaba pasando por problemas. Pero nada más lejos de la realidad, ambos lo desmintieron categóricamente.

Y como prueba de que aquel arrebato fue cosa del directo y duró un momento, Joaquín ha compartido un texto que es mucho más que una disculpa, es una declaración de amor a su amado:

"Raúl y yo llevamos 10 años superando multitud de adversidades y muchas, muchísimas broncas, y seguro que superaremos muchas más. El otro día me equivoqué, sin duda, al no querer ponerme en el lugar de la foto que se me indicaba. No pude, no supe, hacerlo mejor, y me fui sin querer hacerme la foto sin una mala palabra… Pero, no fue una gran bronca".

Y sigue: "Yo, después de algo menos de un mes, aún tengo en mi retina el día más pleno de mi vida, del que os he ido haciendo partícipes, y, como dice la canción que recité en parte en nuestra ceremonia: Amar es perdonarme tú y comprenderte yo (y viceversa)".

Joaquín y Raúl a Kiko y su reciente esposa les han regalado un lienzo de la pintora Mercedes Rodríguez, ex mujer del arquitecto y por la que éste siempre ha mostrado mucha gratitud por cómo superó su separación de él y apoyó a sus hijos en común.