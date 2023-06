Marta López Álamo nos desvela cómo es su maleta perfecta de luna de miel para su viaje con Kiko Matamoros

El pasado viernes 2 de junio, Marta López Álamo y Kiko Matamoros se dieron por fin el 'sí, quiero' en la basílica pontificia de San Miguel, una de las iglesias más bonitas de la capital, rodeados tanto de los amigos de ella, como de los compañeros de trabajo de él.

Después de 4 años de noviazgo donde la polémica estuvo a la orden del día, la pareja demostró que, frente a los 'haters', al final triunfó el amor. La relación entre la modelo de 26 años y el colaborador de televisión de 66 es más fuerte que nunca y, después de un fin de semana de emociones, toca un merecido descanso.

Sin embargo, todavía queda un gran misterio que resolver, ¿a dónde irá la pareja en su luna de miel? Según los rumores que corren, tanto Marta como Kiko tendrán que esperar hasta el 23 de junio para disfrutar del sol y el mar, día en el que Sálvame se despedirá de la parrilla de Telecinco.

Aunque todavía no se sepa el destino, podemos descartar tanto África como México, ya que ambos estuvieron de vacaciones románticas en los últimos años. No obstante, sabemos que será un sitio con mar, puesto que la modelo subió a sus historias de Instagram una fotografía de ella desfilando con un bañador muy Barbie junto a "best honeymoon" (la mejor luna de miel).

Historia de Instagram de Marta López Álamo @martalopezalamo/Instagram

Pese a que no sabemos el lugar al que irán, sí tenemos algunas pistas de los que Marta López Álamo llevará en su maleta, todo gracias a Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, que nos lo cuenta en exclusiva.

"Marta López Álamo nos lleva dando las claves durante estas últimas semanas gracias a que la modelo e 'influencer' ha mostrado en sus redes sociales el paso a paso para lograr conjuntos chic y a la última durante los preparativos de su boda. Hemos estado muy atentos para ver qué ha metido en su bolsa de viaje y copiar una a una sus propuestas de estilo", nos cuenta el experto.

La maleta para la luna de miel perfecta

"En esta maleta, debemos tener en cuenta cualquier actividad de día y de noche: desde una romántica cena a la luz de las velas, hasta un día en la playa, luciendo los mejores bikinis, paseos y actividades deportivas… Lo principal que deberemos llevar en nuestra maleta serán, por un lado, un lookazo para poder salir a una cena romántica junto a nuestra pareja y un bikini para disfrutar un día de sol en la playa o la piscina", por lo que si no queremos llevar una maleta muy cargada, debemos apostar por los conjuntos más imprescindibles.

En sus publicaciones de Instagram de los últimos viajes que ha realizado, Marta ha confiado en dos marcas 'low cost', Mango y Zara, luciendo varios conjuntos que no solo son tendencia, sino también cómodos, frescos y favorecedores.

"Mango y Zara, dos marcas españolas, nos traen opciones ideales como las que López Álamo ha lucido en sus últimos viajes con este conjunto dos piezas de chaleco sin mangas y pantalón sastre ancho. Y qué mejor que un total look en blanco para poder utilizarlo tanto por el día como por la noche: conjunto al que puedes añadir cualquier accesorio de color, dotándole de un toque más llamativo, pero con la misma línea de delicadeza y glamour que te caracteriza", añade el estilista.

Por supuesto, en un sitio de playa, el bañador es fundamental y, además del rosa, Jesús Reyes nos propone otra opción que también podría llevar Marta: "Un bañador negro, básico y que nunca falla: todas debemos tener en nuestro armario uno así, ya que siempre sienta bien y es, sin duda, una buena elección para cualquier tipo de plan, tanto piscina como playa".

Los accesorios son la clave

Un buen look nunca está terminado si no va acompañado de algún accesorio. Detalles que permiten cargar de personalidad cada conjunto y hacerlo único. Las joyas, bolsos, gafas de sol o incluso la elección de zapatos puede dar una vuelta a cualquier cosa que nos pongamos y adaptarlo a cualquier ocasión.

En cuanto a las gafas de sol, "este año se llevarán las monturas grandes, blancas y cuadradas, que hacen que tu mirada quede totalmente escondida tras ellas. Con varillas de metal dorado y lentes de sol espejadas y polarizadas, sin duda son la alternativa diez. Ideales para un día de playa, que proteja nuestra vista de los rayos del sol o para combinarlas con un vestido de tarde que comience con un paseo por la ciudad y acabe con una copa de vino con las mejores vistas". Jesús Reyes nos propone el modelo Glam White de la firma Bababu.

Tanto en una luna de miel como en unas vacaciones normales, el calzado cómodo es fundamental, aunque tiene que ser lo suficientemente bonito para también poder llevarlo con nuestros looks más especiales. "Por eso, qué mejor forma de lograrlo que con unas sandalias. Proponemos estas de tiras anchas de la marca Scandal54: con un color 'nude', con tacón, pero con almohadillas de gel incluidas", cuenta Jesús Reyes.

Finalmente, este año serán tendencia tanto los bolsos como las joyas llamativas, llenos de color y formas con los que no pasar desapercibidos. Los collares de colores, pendientes de diferentes tonos y carteras de mano con cuentas, rafia teñida e incluso adornos en la cremallera serán los más usados y aseguro que Marta López Álamo llevará varios en su maleta.

