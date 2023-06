La okupación, uno de los grandes problemas de nuestro país, ha sumado, este jueves, el extraño caso de José Miguel, un hombre que compró una vivienda en La Laguna (Tenerife) y, justo después de firmar la compraventa, la expropietaria del inmueble lo okupó. Y ahí se mantiene después de tres años.

Tal como han explicado José Miguel y Rosario ante las cámaras de Espejo Público, él y su mujer adquirieron la vivienda por 140.000 euros, pero aún no han podido entrar en ella. "Cuando salimos del notario, que nos despedimos, soltó entre risas una bromita: 'Bueno, me quedo diez años de okupa'. Yo me quedé descompuesta", ha apuntado Rosario.

La broma pareció no ser tal, pues la expropietaria cumplió lo que había anunciado: "Empezó a darnos largas, cada vez las excusas iban cambiando. Siempre excusas hasta que vimos que era imposible llegar a ningún tipo de solución con ella", ha agregado Rosario.

Asimismo, la pareja ha señalado que han llevado el caso al Tribunal Supremo y que, pese a haber ganado todos los procedimientos, la okupa sigue instalada en su vivienda: "Tuvimos una fecha de lanzamiento que se pospuso por la huelga de secretarios judiciales y estamos esperando una nueva fecha".

"Estamos pagando una hipoteca, derrama, gastos de luz. Pagamos absolutamente todo menos el agua", ha destacado Rosario. Por su parte, José Miguel ha comentado cuál es el escudo social de la okupa: "Alega siempre tener un niño en acogida y es muy difícil echarla. La justicia nos ha dado la razón en primera, en segunda y en el Tribunal Supremo".

"Desde 2021, que fue la primera sentencia, llevamos un calvario importante. He presentado denuncias ante la Fiscalía de menores, al Ayuntamiento de La Laguna, a los servicios sociales... Yo veo que nadie hace nada, la parálisis, la lentitud... No podemos llevar tres años y medio para que nos den lo que es nuestro", ha apuntado José Miguel.

Además, la reportera del matinal ha podido hablar con la okupa, aunque esta se ha negado a que sus declaraciones aparecieran en televisión. Pese a esto, la periodista ha recalcado que la mujer afirma haber sido "coaccionada para vender y firmar ante notario la escritura" y, mientras, a la espera de que la Justicia ejecute la sentencia, seguirá viviendo en la vivienda, que ya no es suya, a costa de los propietarios.