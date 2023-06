La aplaudida respuesta de una inquilina a su casero: "En dos días sale por la tele diciendo que tiene okupas"

Los precios de los alquileres cada vez son más caros. Pero, aun así, hay caseros que no dudan en subir el precio utilizando cualquier tipo de escusa. Prueba de ello ha sido la conversación que una usuaria de Twitter ha compartido en su perfil.

Ana, o Alcachofitaa2, como se hace llamar en redes sociales, ha publicado una conversación que tuvo con su casero por Whatssapp. Y es que, como así ha explicado, su casero había intentado subirle el precio de su contrato: "Está el casero como loco por subirnos el alquiler. Con otra persona lo mismo cuela, pero le he vuelto a dejar planchado"

En la imagen que parece en el chat se puede leer una conversación en la que se da a entender que la mujer se irá del piso en los próximos días, aunque todavía está esperando que le den el visto bueno. Por ello, el casero no duda en preguntarle cuando podrá tener el piso disponible, a lo que ella responde: "No te preocupes, te vamos avisando. ¿Julio? ¿Agosto como muy tardar? Si nos lo aprueban, claro. No creo que nos lo rechacen, pero la opción está ahí también".

Está el casero como loco por subirnos el alquiler 🤣🤣🤣🤣🤣



Sin embargo, el casero no duda en aprovechar el momento para intentar conseguir hacer un nuevo contrato con el que poder aumentar el alquiler: "Pues habría que hacer un contrato nuevo de esos meses, porque el que tenéis caduca". Ante el aviso, la inquilina no duda en responder de manera tajante.

"En realidad no es necesario. Con la ley de arrendamientos que hay ahora mismo, los contratos son vigentes durante cinco años. Así que por eso no te preocupes", explica contundente, a lo que el casero acepta. A modo de broma, la inquilina ha asegurado que "Este en dos días sale por la tele diciendo que tiene okupas, os lo digo".

El tuit cuenta ya con más de 313.000 reproducciones y casi 3.000 'me gusta'. Por ello, no es de extrañar que se halla repleto de comentarios en los que aplauden la respuesta y otros que aseguran que ella "se ha librado" aunque subirá el precio a los siguientes inquilinos.