El PP se apoya en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de Rajoy para defender que no es necesario un Ministerio de Igualdad

El primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género llegó a España en el año 2017. Al frente, el Gobierno del Partido Popular que dirigía Mariano Rajoy. Si bien fue un acuerdo entre PP y PSOE, los populares siempre han hecho alarde de este avance social en favor de la igualdad de la mujer frente a todas las voces críticas de la izquierda que acostumbran a señalar al espectro político de la derecha por entender que da pasos atrás o no mueve un ápice en estas materias.

"Pero ¿quién impulsó el Pacto de Estado? El PP", presumió en una ocasión el popular Pablo Casado. Hoy los populares vuelven a acudir a este hito social para demostrar que se pueden aplicar políticas de igualdad sin necesidad de impulsarlas desde un ministerio único y exclusivo en esta materia, como ocurrió entonces, cuando era una subsecretaría. Y como pretenden hacer ahora, ya que Alberto Núñez Feijóo sugiere que eliminará el departamento que ahora dirige Irene Montero si llega a la Moncloa.

Frente a quienes creen que eliminar este ministerio que "se creó ad hoc para dar más peso a Podemos dentro del Gobierno", los populares defienden que "no supone un retroceso" en esta materia; que reducir ministerios es reducir el gasto político y no las políticas dirigidas a todos los ámbitos. Lo explica a 20minutos la exministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat, quien lideró aquel hito. "No por ampliar el número de carteras ministeriales todo funciona mejor, simplemente se gasta más. La prueba es que mi ministerio incluía cuatro carteras ministeriales y logramos un Pacto de Estado histórico contra la Violencia de Género y, ahora, por ejemplo, con una sola cartera de Igualdad se ha aprobado una chapuza de ley que excarcela a violadores o se ataca desde el ministerio de Consumo a sectores como el ganadero".

Y no es la única que acude a este pacto. Son varios los diputados y dirigentes de la dirección nacional los que recuerdan cómo se avanzó en políticas de igualdad durante el mandato de Rajoy; incluso, con su antecesor José María Aznar. "El primer Pacto contra la Violencia de Género lo impulsó Rajoy y el único partido que se abstuvo fue Podemos", recuerda la mayoría de los consultados. A lo que Alberto Núñez Feijóo añadió hace un par de días: "Hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el Gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales", como el de Igualdad, Seguridad Social o Consumo.

Los hay que justifican las antiguas referencias del Feijóo por llevar más de 20 años en política. "Aznar fue el primero que puso en puestos altos de su Gobierno a mujeres. Eso fue la igualdad real, cuando no existían listas cremallera y les eligió por se válidas". Pero también hay quienes reconocen que aludir a el organigrama de hace dos décadas no es la mejor forma de transmitir por qué el PP considera que este ministerio es prescindible.

Lo cierto es que cada uno de los dirigentes consultados -mujeres y hombres, jóvenes o veteranos- acaban dando con la misma conclusión. La primera es que "en esta legislatura no se ha avanzado en los derechos de las mujeres porque, de hecho, ha habido más agresores sexuales en las calles que nunca" con la ley del 'solo sí es sí'; y la segunda: "¿Alguien duda de que este ministerio se hizo ad hoc para Irene Montero? Lo sabe hasta el votante de izquierda".

Así, en caso de que el 23 de julio se produzca un vuelco en el Gobierno, el PP planea eliminar este ministerio para reducir gastos y redirigir las políticas que ha implantado Irene Montero en los últimos cuatro años. "Actualmente el ministerio da terror. Lo importante no es la menstruación de las mujeres trans. Donde hay que enfocar estas políticas es en la brecha salarial, en conciliación familiar o en la prostitución", proponen quienes trabajan en esta área. Así, mientras creen que la parte "más problemática" del 'solo sí es sí' "ya está resuelta", continúan trabajando en un texto alternativo a la ley trans.

En definitiva, los populares prometen reducir "el gasto mastodóntico gubernamental" y "aprobar leyes y medidas sensatas y rigurosas en favor de la igualdad real y efectiva" como la ex ministra y ahora portavoz del PP en el Parlamento Europeo asegura que "siempre" se ha hecho desde el PP. hemos hecho desde el Partido Popular", en palabras de Monserrat.

Feijóo rechaza "lecciones" y promete dar "experiencia" a su Gobierno

El líder del PP no acepta "lecciones de igualdad" del PSOE y Unidas Podemos después de que "hasta la ONU ha criticado la ley del 'solo sí es sí’ y sus nefastas consecuencias". Así lo manifestó este martes en un tuit: "España necesita políticas auténticas de Igualdad, recursos suficientes, medidas inclusivas y luchar de manera decidida contra la violencia machista".

No aceptamos lecciones de Igualdad.



Hasta la ONU ha criticado hoy la Ley del ‘sólo sí es sí’ y sus nefastas consecuencias.



España necesita políticas auténticas de Igualdad, recursos suficientes, medidas inclusivas y luchar de manera decidida contra la violencia machista. pic.twitter.com/AsHQcWtjny — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 6, 2023

Al día siguiente, después de que Supremo avalara las rebajas de penas por la ley del 'solo sí es sí', en contra del criterio de la Fiscalía y el Ministerio de Igualdad, Feijóo garantizó que conformará un Gobierno con "experiencia". "Estamos preparados para darle a España un Gobierno más profesional, más pequeño y más unido. Vamos a darle a España un Gobierno con más experiencia, en el que cada ministra o ministro que tome posesión en este Gobierno tenga que acreditar que tiene experiencia aprobada".