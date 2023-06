Feijóo reta a Sánchez a no presentarse a la investidura si no gana y se compromete a hacer lo mismo si no es el más votado

A menos de 50 días para las cita electoral, el líder de la oposición ha retado a Pedro Sánchez a no presentarse a la investidura si no gana las elecciones generales. Del mismo modo, él se compromete a asumir dicho compromiso y apartarse para facilitarle el Gobierno en caso de que el PP las pierda. De este modo, Alberto Núñez Feijóo vuelve a sacar a debate el sistema de la lista más votada, para que solo gobierne quien gane los comicios, tal y como lleva defendiendo el gallego desde que se puso al frente de Génova.

Su propuesta para que gobierne la lista mas votada en lugar de "los listos menos votados". "Yo no gobernaré si no gano las elecciones. Ahora bien, ¿Sánchez está dispuesto a aceptar que si no es la fuerza más votada, va a dejar en la investidura que sea la fuerza mas votada?", ha subrayado Feijóo en una entrevista en Onda Cero en la que ya avanza que se ve con posibilidades de llegar a la Moncloa.

"Me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario, si no gano, no merezco ser presidente del gobierno". De ser así y cumplirse su empeño, Feijóo ha vuelto a asegurar que derogará el sanchismo, entendiendo este concepto como "la soberbia, la mentira y el sectarismo, como forma de gobernar", así como varias leyes que se han aprobado en esta legislatura.

Como la ley de Memoria Democrática, que según Feijóo está escrita por Bildu. En este caso, no dejaría al país sin una ley, ya que, como ha recordado en la entrevista, esta ya existía en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. También retocará parte de la reforma laboral, ya que la modificación aprobada en febrero de 2022 "solo modificó" algunas clausulas de la que diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy. Tal y como ha explicado, la reforma que quiere hacer irá a paliar aquello que atenta "contra los trabajadores y competitividad de las empresas", dado que "lo más importante de las empresas no son sus directivos sino su plantilla". Y se compromete a hacerlo de la mano de la patronal y sindicatos, con quienes se compromete a dialogar e intentar llegar a un acuerdo.

Si el PP gana las elecciones el 23 de julio, Feijóo también dice que derogará la ley trans, ya que "atenta contra los menores, contra la tutela de padres, los colectivos feministas y los médicos". Según el líder del PP, "es más fácil cambiarse de sexo que aprobar la selectividad o sacarse el carné de conducir". Por eso, con su reforma promete regular estas cláusulas. Eso sí, promete no dejar sin una ley trans a la sociedad. Y, como viene defendiendo en los últimos meses, reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial para que "los jueces elijan" a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el caso de la ley de educación, ha señalado que habrá "ajustes", "sin duda". Y otras leyes, como la ley de eutanasia, la tendrán que "ver" y "en su caso, ajustar". "Vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos", ha apostillado.

También ha prometido reducir los ministerios del Gobierno, en caso de llegar a la Moncloa. Sin concretar ninguno de ellos, ya ha advertido de que en otros tiempos el de Igualdad o Consumo eran subsecretarías. Pero también que Universidades, Cultura y Educación "merecen consolidación" en consonancia con el ajuste político que requiere el país.