El problema de salud de Carlos Maldonado, ganador de 'MasterChef 3': "Se me caía la baba..."

Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3, ha confesado que sufrió un grave problema de salud derivado del estrés. Aprovechando su popularidad, el chef, que hace años fundó una escuela de hostelería para jóvenes en riesgo de exclusión social, ha regresado al talent culinario de La 1 para hablar de sus proyectos profesionales y, de paso, comentar los estragos de la fama.

"Nadie regala nada, ponemos una herramienta a disposición de gente que lo necesita para que se desarrollen como personas", les dijo a los aspirantes a mejor cocinero del año

Según contó, hace no mucho tiempo ha estado sometido a un nivel de estrés tan elevado por sus distintos compromisos laborales que sufrió una parálisis facial. "Se me caía la baba, se me durmió el pie y todo", desveló también el chef.

No obstante, quiso mandar un mensaje de tranquilidad, asegurando que ya está perfectamente. "Quería llegar a todo, sacarlo todo adelante por mí mismo", explicó. "Hay que confiar más en el equipo, que son los que hacen esto posible. Hay que aprender a delegar, aunque sea complicado", aconsejó el prestigioso chef.