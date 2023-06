Puig delega en sus técnicos la reunión con Mazón para facilitar el traspaso de poderes

El presidente de la Generalitat en funciones, el socialista Ximo Puig, no acudirá a la ronda de contactos que inicia este jueves el ganador de las elecciones autonómicas valencianas del pasado 28 de mayo, el popular Carlos Mazón, y delegará en altos cargos del PSPV la representación de su partido, que no facilitará la investidura del nuevo presidente valenciano. No obstante, el todavía jefe del Consell sí ha ofrecido a Mazón una reunión más adelante entre ambos para "comenzar a trabajar en un traspaso de poder ordenado y desde la absoluta normalidad".

Según fuentes del entorno de Puig, el todavía president ha propuesto al líder del PPCV ese encuentro a través de una carta, en la que se ha mostrado abierto a "una colaboración para garantizar un traspaso en las mejores condiciones para el autogobierno y el pueblo valenciano".

En la misiva se especifica que la delegación socialista que acudirá a la negociación de cara a la investidura estará compuesta por los diputados Rebeca Torró y Arcadi España, actuales consellers de Política Territorial y Hacienda, respectivamente, y María José Salvador, que en la última legislatura ha sido vicepresidenta de Les Corts.

Quien sí ha confirmado su asistencia a la llamada de Mazón es el candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat el pasado 28-M, Joan Baldoví, que está citado para el próximo lunes. Un día después, Mazón se reunirá con Vox, cuyo candidato, Carlos Flores, aboga por una fórmula de gobierno como la de Castilla y León.

