Sánchez niega que aspire a ser secretario general de la OTAN: "Es un bulo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que tenga intención de optar al cargo de secretario general de la OTAN. Durante una comparecencia conjunta con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, Sánchez ha asegurado que se trata de "un bulo". "Desgraciadamente, los medios que han vertido horas de tertulia e incluso páginas diciendo que adelanto las elecciones porque quiero ser secretario general de la OTAN no van a utilizar ese espacio para desmentirlo, pero es un bulo", ha lamentado.

A juicio de Sánchez, esta es "una prueba más de la importancia de que la democracia se defienda de las fake news". "Espero que los españoles voten con información, datos y argumentos, no con mentiras y desinformación", ha declarado dirigiéndose "singularmente" al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Durante las últimas semanas, el nombre de Pedro Sánchez suena en los pasillos del cuartel general de la OTAN en Bruselas. La figura del presidente español podría ser una de las más cotizadas para suceder al noruego Jens Stoltenberg, hasta el punto de que la Alianza Atlántica va a esperar al resultado de las elecciones generales en España, convocadas por Sánchez el 23 de julio, para elegir al sucesor de Stoltenberg. Se esperaba que ese nombre se anunciara en la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Vilna (Lituania) los días 11 y 12 de julio, pero en la capital belga ya se habla de que el proceso está muy verde y se pospondrá hasta después del verano.

Esa demora permitirá conocer la disponibilidad de Sánchez para el cargo, es decir, si ha ganado las elecciones del 23-J y continúa siendo presidente del Gobierno español o si, por el contrario, abandona la Moncloa y se intensifican los contactos diplomáticos para postularse para ese cargo de gran calado internacional.

De todos modos, Sánchez asegura que no tiene intención de acceder al cargo, con la esperanza de reeditar su Gobierno de cara a los próximos cuatro años. De ahí, dice el presidente, viene la idea de adelantar la convocatoria de elecciones generales. Para "debatir" sobre el modelo político que guiará a España en la próxima legislatura lo antes posible.

Los comicios, por otro lado, se celebrarán 23 días después de que España asuma la Presidencia española de la UE. Esta baza, que a priori iba a ser utilizada como un revulsivo electoral para Sánchez de cara a diciembre, se ve definitivamente truncada. El adelanto abre la cuestión sobre cómo puede afectar un eventual cambio de Gobierno a la presidencia de turno de la UE, pero Sánchez asegura que esto no es un problema.

"Los objetivos durante la Presidencia están definidos, no solo por España, también por el objetivo común de los Estados miembro", ha señalado este lunes. De forma que, según ha asegurado, "no hay riesgo de no cumplir los objetivos previos".

Sánchez ha recordado que "hay otros países que han celebrado elecciones en medio de la Presidencia y no ha pasado nada". Con este punto de vista ha coincidido el primer ministro sueco, que en julio pasará el testigo de la Presidencia a Sánchez. "En Suecia hubo elecciones justo antes de asumir la Presidencia y esto no ocasionó ningún problema", ha defendido.