Es falso que el logo del nuevo partido de Macarena Olona sea una esvástica entrelazada con una hoz y un martillo

El pasado 31 de mayo, Macarena Olona, la exdirigente de Vox, registraba, dos meses antes de la convocatoria oficial de las elecciones generales, la plataforma Caminando Juntos. La propia Olona, presidenta de esta nueva formación, lo anunciaba en sus redes sociales con dos imágenes.

En una aparece posando ante el Ministerio del Interior con un documento en el que solo se puede leer ‘Recibo de presentación en oficina de registro’. En la segunda, aparecen dos zapatos de tacón, uno rojo y otro azul, junto al lema ‘Caminando con el pie izquierdo y con el derecho’.

Poco después del registro del partido, ha comenzado a circular en redes sociales un supuesto cartel electoral en tonos morados y rosas que muestra a Macarena Olona junto al supuesto logo del partido dos zapatos de tacón que simulan ser una esvástica, el símbolo nazi por excelencia, que se entrelaza con una hoz y un martillo, el símbolo del Partido Comunista.

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha registrado este miércoles en el Ministerio del Interior un nuevo partido político, tan solo dos meses antes de la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio. (Fuente: Twitter/ Europa Press) La exdirigente de Vox Macarena Olona ha registrado este miércoles en el Ministerio del Interior un nuevo partido político, tan solo dos meses antes de la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio. (Fuente: Twitter/ Europa Press)

Muchos usuarios han compartido este falso cartel con el objetivo de ridiculizar a la política. “Ha combinado una esvástica con una hoz y un martillo, estoy deseando ver lo que va a soltar en el programa”, se puede leer en una publicación.

Sin embargo, estos símbolos no forman parte del logo. En realidad, el logo de la formación son las iniciales del partido, una letra C y una letra J, entrelazadas. Junto a este logo, aparece el lema del partido: “En España hay otro camino.”

El logo no es una esvástica con una hoz y un martillo

Al realizar una búsqueda inversa de la imagen del supuesto cartel arroja como resultado la cuenta de Twitter de una usuaria llamada Alba Longa. Tras registrar el partido y antes de conocer el logo oficial, la joven publicó en su perfil varias opciones de logos con dos zapatos entrelazados y el nombre del partido. Son simples propuestas gráficas para el nuevo partido de Macarena Olona. También aparece la imagen de cartel que se ha difundido como la pólvora.

La propia joven explica en su cuenta de Twitter que se trata de un trabajo realizado en clase: “Hola Macarena, he estado trabajando con mi profe en unas ideas para la marca del partido, espero que te guste.”

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F_albalonga%2Fstatus%2F1664316166599311360&widget=Tweet

Sin embargo, no es el logo oficial. Tal y como se puede comprobar en la página web de la formación o en las redes sociales del partido o de la propia Macarena Olona, el logo es una letra C en color rojo y una letra J, de color azul, entrelazadas. Tampoco el cartel es el oficial, ya que, por el momento, la formación no ha compartido ninguno.

La página web describe así este partido político recién nacido: “Nace un nuevo proyecto transversal de marcado carácter social. Que va de personas antes que de partidos. De ideas antes que de ideologías. De humanidad antes que de humo. De diferencias que nos hacen iguales. Caminando Juntos pretende ser ese enfoque de la realidad que le falta a la vida pública. ¡Únete a nosotros! Tienes derecho a soñar. Caminemos juntos.”

Como guiño, en la primera entrevista que concedió en el programa La noche 24 horas, la política lució precisamente un zapato de cada color, rojo y azul, como símbolo de su andadura política que pretende aunar a ciudadanos de izquierda como de derecha.