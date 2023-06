Jorge Javier Vázquez se despide de la televisión: la reacción de los famosos

Después de más de dos semanas de baja en las que solo se ha visto al presentador acudiendo al teatro junto a Rocío Carrasco, y de muchas especulaciones respecto a su estado de salud, Jorge Javier Vázquez ha publicado en su Instagram una imagen y un texto dando explicaciones de su ausencia.

"Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar" escribe el catalán.

Dando un muy buen ejemplo de lo que verdaderamente importa en la vida, el presentador continua diciendo: "El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme".

Sobre su futuro, su regreso a la televisión y sus próximos proyectos, Jorge Javier lo prefiere dejar todo en el aire, ya que es consciente de que lo primero debe ser estar bien consigo mismo, y, a modo de despedida, escribe: "Volver es lo último en lo que pienso. Por ahora solo puedo decir hasta siempre. Hasta cuando pueda. Hasta que surja. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

Unas confesiones que han desatado un verdadero revuelo en sus redes, donde ha recibido el apoyo de mucha gente anónima, espectadores de sus programas, pero también de muchos rostros famosos de la pequeña pantalla.

Así, se han podido leer reacciones como estas: "Lo primero eres tú, ¡no lo olvides! Nadie lo puede hacer por ti, así que si consideras que es lo necesario y lo mejor para ti, ¡adelante! Aunque te echamos de menos", escribe Terelu. ."Compañero, lo primero es que te cuides", le recomienda Carmen Chaparro. "Te quiero y como decía mi padre, te mereces que te quieran", le ha dicho María Patiño". "Todos te echamos de menos, pero solo tú puedes saber qué es lo mejor para ti", le dice Chelo García Cortés. "Valió la pena conocerte, disfrutar, reír, llorar, compartir... y más que lo haremos, cuando sea, donde sea", asegura su compañera Adela Goznález.

Desde la política también han reaccionado. "Cuídate mucho. Vuelve cuando quieras, tu público estará esperándote", ha escrito Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. "Gracias Jorge, eres un valiente, has plantado cara a la espiral de odio facistoide, no te has cortado y lo has dicho con todas las palabras. Si eso ha hecho que te suspendan solo te puedo decir que con la cabeza bien alta amigo, un abrazo", ha escrito Carla Antonelli, la que fuera concejala del PSOE y activista LGTBIQ+.