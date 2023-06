Isa Pantoja está centrada Supervivientes 2023, donde está defendiendo con uñas y dientes a Asraf Beno, uno de los concursantes que más está dando que hablar. Sin embargo, la joven quizá se está entregando demasiado y, en ocasiones, necesita parar, especialmente por su salud.

La hija de la tonadillera anunció recientemente que el reality está provocando numerosas críticas, aunque también alabanzas, a su pareja, pero también a ella, y algunas están cruzando límites en redes, pues le están deseando actos de violencia y profiriendo insultos racistas. Por ello, confirmó que tomará medidas legales contra todos estos usuarios.

Pero ahora, Isa Pantoja ha vuelto a pronunciarse para hablar de otro problema que ha tenido, y es que se tuvo que ausentar de la gala de Supervivientes de este jueves debido a un problema de salud que la llevó a acudir a urgencias.

'Stoy' de Isa Pantoja. INSTAGRAM

"Lamento no poder ir hoy a Madrid. Estoy intentando recuperarme pero he tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar", avisó en sus stories de Instagram.

"Estoy mejor. Con lo que me recetó el médico de urgencias espero poder ir mañana a mi programa (El programa de Ana Rosa) y a los demás que me corresponden esta semana", continuó explicando. "No tiene nada que ver con el estrés de estos días".

"Lo fui alargando por centrarme mucho en Supervivientes y no fui al facultativo que corresponde. Ahora me ha dado en la cara, así que cuando vaya y sepa realmente algo, os informaré", concluyó.