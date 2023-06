El paso de Asraf Beno por Supervivientes 2023 está siendo de lo más comentado, pues no solo se está enfrentando con soltura a las pruebas y está demostrando grandes habilidades de supervivencia, sino que está viviendo distintos desencuentros y enfrentamientos con algunos de sus compañeros. Por ello, entre los espectadores genera filias y fobias.

Del mismo modo que tiene un gran apoyo fuera del reality, pues lo salvan cada semana que está nominado, también tiene grandes detractores que, en algunos casos, cruzan líneas de lo más inapropiadas. E Isa Pantoja es quien está afrontando todo con entereza y defendiendo a su prometido, pues es quien está en los platós.

Pero también en las redes, donde la joven ha tenido que enfrentarse a duras críticas que van mucho más allá de opiniones sobre su concurso. Por este motivo, ha anunciado que llevará frente a la Justicia los graves comentarios que recibe, tanto ella como su pareja.

A partir de ahora voy a tomar medidas legales por los tweets que he ido recopilando esta semana hacia mi. En cuanto a Asraf tendrá que ser él quién actúe ante las calumnias que se han difundiendo por aqui. Ojo, en cosas denunciables, no en hacer criticas sobre un concurso.… — Isa P (@IsaPantojam) May 31, 2023

"A partir de ahora voy a tomar medidas legales por los tuits que he ido recopilando esta semana hacia mí", aseguró en Twitter. "En cuanto a Asraf, tendrá que ser él quién actúe ante las calumnias que se han difundido por aquí. Ojo, en cosas denunciables, no en hacer críticas sobre un concurso".

"Mientras, voy a utilizar mis redes para exhibir todos los comentarios que he ido capturando. Yo ya he condenado venga de quien venga ese tipo de tuits", aclaró, refiriéndose a que no le importa denunciarlas aunque las críticas vienen de algunos fans de Adara, compañera de concurso con la que el modelo se lleva bien.

"Vosotros marcando favorito o haciendo retuit sois igual de partidarios que quienes escriben, pues parece que calláis cuando dicen cosas graves de otro, pero cuando es algo de vuestro concursante hasta me mencionáis, como si yo no hubiera expresado mi disgusto por esta manera tan fea de defender un reality", continuó Isa Pantoja.

mil gracias por hacer capturas. En mis redes voy a hacerme eco de esto. No son todos los fans de Adara y creo que hay muchos que ni son fans ni nada y desprenden eso odio. Espero que los verdaderos fans condenen este tipo de cosas igual que hacemos nosotros cuando se meten con… https://t.co/PkjH922hmC — Isa P (@IsaPantojam) May 31, 2023

Como comentó, iba a difundir los tuits de odio que estaba recibiendo, por lo que mostró algunos de los graves mensajes que se estaban publicando, con insultos hacia ella o mensajes racistas por el origen maroquí de la familia de Asraf Beno.

"Sabe hacer fuego porque tiene experiencia poniendo bombas", escribió una usuaria. "Pegaron a Asraf en una discoteca, ojalá le vuelvan a abrir la cabeza", deseó otro. "Si Chabelita no fuese tan rata, contrataría una niñera y dejaría a su prometido homosexual", dijo otra.

Los Adaristas : es que los fans de Asraf se meten mucho con Adara.

Los Adaristas : pic.twitter.com/VoJXvCQbP9 — Asraf🤎 (@alexiaaaasss) May 31, 2023

"Creo que hay muchos que ni son fans ni nada y desprenden solo odio. Espero que los verdaderos fans condenen este tipo de cosas igual que hacemos nosotros cuando se meten con otro concursante", pidió Isa Pantoja.