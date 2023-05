Frank Cuesta, en 'El Hormiguero': "Vivo en un contenedor, así no tengo visitas"

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Frank Cuesta, que le contó a Pablo Motos el proyecto del santuario que tiene en Tailandia y su nuevo proyecto, Carreteras salvajes.

"Dejé la televisión porque me aburría. Lo que me gusta es divertirme, y cuando te obligan a hacer cosas, no lo haces. Pero con ese programa me lo paso muy bien", explicó el aventurero.

Y añadió que "me acompaña Cristina Seguí y llevamos hechos cuatro capítulos, pero espero hacer ocho o diez, aunque todavía no tenemos cadena donde emitirlo, sino, lo subo a YouTube".

El presentador le preguntó cómo era su vida en la actualidad en el santuario: "Vivo en un contenedor de un camión, así evito que vengan visitas, ya sean mujeres o amigos, porque no me gusta tenerlos, siempre te traicionan".