Frank Cuesta viaja desde Tailandia a Murcia para ver a Martín, un niño de ocho años con cáncer terminal que es fan suyo

A principios de mayo la cuenta de Twitter llamada Ceciarmy, que tiene casi un millón de seguidores en esa red social, se dirigía al herpetólogo y activista Frank Cuesta para pedirle un favor: que conociera al pequeño Martín, un niño que vive en Murcia y que a sus ocho años padece cáncer terminal.

"Hola Frank Cuesta. Este chico es Martín, vive en Murcia y tiene un cáncer que no tiene cura. A él le encantan los animales y siempre dice que ve tus vídeos y que su sueño es conocerte. ¿Habría alguna manera de que Martín pudiese verte?", le preguntaba el influencer.

Sí, había manera. Ayer Frank Cuesta visitó a Martín, con el que estuvo cerca de dos horas, contándole cosas del santuario de animales que el herpetólogo tiene en Tailandia y sobre las chinchillas, animales que interesan mucho al pequeño.

Martín, según publicaba El Mundo, padece glioma difuso de línea media con mutación H3 QM27, uno de los peores tumores cerebrales que hay en niños, con una bajísima tasa de supervivencia y una corta esperanza de vida.

"El mismo día [en que Ceciarmy puso el tuit] Frank envió a Martín un vídeo personalizado desde Tailandia, enseñándole distintos animales, y nos dijo que iba a venir a verle el día 30. Y así lo hizo", cuenta Isabel, madre de Martín.

"Ve sus vídeos en Youtube y se imaginaba que iba a venir con la nutria, la chinchilla y todos sus bichos, y cuando le vio sin nada le dijo: no me has traído las chinchillas", aseguraba la mujer sobre la reacción del pequeño, que jugó con Frank, además de quitarle la gorra.

Tras dos horas de charla con el niño, Frank habló en privado con la madre, a la que invitó a llevar a Martín al santuario de Tailandia, para que pudiera conocer a todos los animales. "Las cosas hay que hacerlas, no hay que pensarlas", le aconsejaba el presentador.

Sin embargo, el pequeño ha sufrido un empeoramiento de salud que por el momento hace difícil que pueda viajar, por lo que ahora mismo el viaje es muy difícil.