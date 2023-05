Chanel pide ayuda en 'El Hormiguero' para superar uno de sus peores traumas

Chanel fue la invitada de este martes en El Hormiguero, al que acudió para presentar su último tema, Clavaíto, que ha realizado junto a Abraham Mateo.

La canción, que está entre las más escuchadas de España en Spotify, formará parte del lanzamiento del que será su próximo disco, en cuyo proceso creativo se ha involucrado al cien por cien.

Pablo Motos le preguntó sobre una anécdota que le había sucedido con una chocolatina en el rodaje del videoclip de Clavaíto: "Tengo un trauma, atragantarme con mi propia salvia".

Pablo Motos y Chanel, en 'El Hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

"Que se me vaya por otro lado, ahogarme y morir. Es que me agobio y se me cierra la laringe. Pido ayuda a todos los psicólogos de España para que me ayuden", afirmó la cantante.

Y le contó al presentador que "lo que me pasó con la chocolatina fue que me la estaba comiendo, me atraganté y estuve unos minutos sin poder respirar".