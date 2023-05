Miguel Lago, en 'El Hormiguero': "Me da vergüenza ir a votar el 23 de julio con las chanclas y el bañador"

La resaca de las últimas elecciones también llegó a El Hormiguero. Pablo Motos reunió a sus habituales colaboradores de la Tertulia de Actualidad (Rubén Amón, Miguel Lago, María Dabán y Juan del Val) este lunes en sustitución de los cómicos (El Monaguillo, Luis Piedrahita y Marron).

El primer tema que trataron fue el adelanto de elecciones generales, donde Amón señaló que "eso se llama contraprogramar, la idea era desplazar la atención, no se sabe si es una genialidad o una estupidez".

"A mí me parece un fraude convocarlas un 23 de julio, es pretender alterar un resultado", afirmó Del Val, mientras que Dabán añadió que Sánchez "ha intentado adelantarse a todo y mitigar el golpe".

Rubén Amón, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Amón comentó que "Pedro Sánchez ha vaciado de contenido al partido socialista. Estas elecciones iban de sanchismo o anti-sanchismo". Mientras que Lago, para introducir algo de humor destacó que "a mí me da vergüenza ir a votar el 23 de julio con las chanclas y el bañador".

También hablaron de los resultados obtenidos por Vox. Amón aseguró que "creo que es un partido que complica la convivencia, que reúne circunstancias muy preocupantes". Del Val reconoció que "ese partido sí que me da miedo a mí en las instituciones".

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Por último, trataron el fracaso de Podemos en las elecciones: "El fascismo ha sido su campaña. Cuando estás señalando a un periodista para que le persigan, estás siendo un fascista", afirmó Del Val.

Dabán explicó que "la supervivencia del partido depende de la alianza que puedan hacer entre ellos. No son solo dos semanas de señalamiento permanente, son cuatro años de insultos permanentes, de que el que no piense como tú es un machista, un asqueroso…".

"España es un país de gente buena, plural, que ha construido una democracia estupenda, después de cuatro años así, la gente ha acabado cansada", añadió la periodista.

María Dabán, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Por último, Lago comentó que "me duele que me denuncie el gobierno de España con lo español que yo soy, pero ante esto, he prorrogado mi espectáculo para seguir riéndome de lo que me dé la gana y si nos condenan, Pablo Motos -le dijo al presentador-, me pido la litera de abajo".