Ona Carbonell, en 'El Hormiguero': "En 2008 me quedé fuera de la selección de natación sincronizada y casi entro en depresión"

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Ona Carbonell, la mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación y una de las deportistas más laureadas de España.

La nadadora de sincronizada, que acaba de anunciar su retirada deportiva, charló con Pablo Motos de sus planes de futuro tras más de veinte años en la alta competición.

Hoy en El Hormiguero, la nadadora que ha ganado más medallas en la historia de los mundiales de natación, ¡@onacarbonell! #OnaEH pic.twitter.com/Zp0fTWYtpg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 29, 2023

"He tomado esa decisión porque la ilusión y la pasión no eran las mismas. De todas formas, si no hubiera sido por eso, habría sido por el frío que pasaba en el agua", explicó la invitada.

Ya señaló que "estoy en un momento que tenía más cosas que hacer fuera del agua que dentro. Además, no me veía al nivel de mis mejores momentos".

El presentador quiso saber cómo se había preparado para la retirada: "Hay que hacerlo cuando todavía estás en activo, hay que ir pensado en ello para que no te pille de repente", explicó Carbonell.

La exnadadora reconoció que "echo de menos a mi equipo y la adrenalina de la competición. Hay que tener en cuenta que, debajo del agua, llegamos a llorar o vomitar".

Motos le pidió que recordara su mejor y su peor momento como deportista de élite: "El mejor fue en los Juegos Olímpicos de Londres y las medallas. El peor, en 2008, cuando me quedé a las puertas de la selección para ir a los JJOO de Pekin. Estuve a punto de tener una depresión".