Tras cuatro años de relación, Kiko Matamoros y Marta López Álamo van a darse el 'sí, quiero' el próximo viernes 2 de junio. Por ello, ya están todos los detalles cerrados para el enlace, desde los invitados al lugar, pasando por los trajes. Y todo ello lo ha mostrado la pareja a pocos días de la ceremonia.

La modelo de 26 años ha concedido una entrevista exclusiva en Lecturas en la que ha mostrado su traje, que será de la firma española YolanCris con una cola extensible de crepé de 1,90 metros de largo.

El velo es de encaje de chantilly con pedrería hecho a mano de 2,70 metros de largo y 4,2 kilos de peso. Y también llevará unos pendientes de Yanes, una alianza de su bisabuela y su anillo de compromiso. El maquillador será David Deibis, quien es amigo de Marta desde hace ocho años.

La boda será a solo 50 metros del palacete del siglo XVIII en el que viven desde febrero de 2021, en la basílica de San Miguel (Madrid), hecho que llena de felicidad a la novia: "Casarme por la iglesia me hace sentir más cerca de mi madre. Me acuerdo muchísimo de ella y sé que ella lo hubiera querido".

Allí estará toda su familia acompañándola y, por parte de Kiko, también estará casi todo su entorno. Aunque le pidió a su hija Irene que fuera la madrina, ella no quiso y será finalmente Laura Matamoros, mientras que Diego actuará de testigo del enlace. Por otra parte, Matías (5 años), el hijo mayor de Laura, será quien lleve las alianzas.

De este modo, rodeados de sus seres queridos, se darán el 'sí, quiero', como llevan tiempo deseando, pues el amor que se profesan se ha antepuesto a todas las habladurías que ha habido en estos años. "Voy a estar con Kiko hasta el último día de su vida", declara Marta López Álamo a la citada revista.

"Solo sé que a mí este hombre me respeta, me quiere y me cuida", sostiene. "Sé que compararán nuestra boda con la anterior de Kiko, pero lo importante es que él es feliz. No sé si lo fue o no antes".

La modelo alaba el atuendo que vestirá su pareja: "Kiko estaba guapísimo. Cuando le he visto a mi lado me he visto ya saliendo de la iglesia. Tengo muchas ganas".

Del mismo modo, el tertuliano de 66 años solo tiene buenas palabras para el look de su futura esposa. "Me encanta el vestido que ha elegido Marta porque me gustan las novias clásicas. Es muy favorecedor. Aunque a Marta le pones un saco de patatas y le resulta favorecedor también", opina. "Con Marta he aprendido a amar dando espacio. Estoy con la mujer que siempre he querido estar".