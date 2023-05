Estos son los colaboradores de 'Sálvame' que no irán a la boda de Kiko Matamoros

Se acerca una fecha muy especial para Kiko Matamoros y Marta López Álamo: el próximo 2 de junio la pareja se unirá en matrimonio en la basílica de San Miguel, en Madrid, para después seguir con la celebración en el banquete, que se hará en el Ritz.

A esta boda están invitados muchas celebridades, incluyendo varios compañeros de televisión y de Sálvame, donde Kiko ha pasado tantos momentos, por lo que no es raro que invite a caras conocidas del programa a acompañarle en su gran día.

Sin embargo, a pesar de estar invitadas, hay tres colaboradoras de Sálvame que no van a presenciar cómo los novios se dan el 'sí, quiero'. Y es que María Patiño, Lydia Lozano y Carmen Borrego han declinado acudir al enlace de su compañero con la modelo de 27 años.

Las tres han alegado sus motivos, algunos en la misma línea. María Patiño ha aprovechado el programa para explicar los motivos de su ausencia: "A lo mejor no te parece normal, pero yo a los novios tengo que conocer un poco su vida, estar en su casa, salir con ellos y esa afinidad, aunque le tengo cariño a Kiko, no conozco a su entorno".

"Se lo dije porque es verdad ¿Qué le digo? ¿Que tengo un viaje y es mentira? No, porque sería mentirle y ponerle una excusa barata", agrega al señalar que Matamoros ya conocía su decisión de no acudir a la celebración.

Carmen Borrego, por su parte, coincide con Patiño en cuanto a que no se siente lo suficientemente cercana a la pareja. "Les agradezco que me hayan invitado, pero no tengo contacto con él, no me iba a sentir a gusto. Me gusta ir a las bodas de mis íntimos amigos", ha argumentado.

La única que no ha querido desvelar el motivo de su ausencia ha sido Lydia Lozano. De hecho, respondió muy tajante cuando fue preguntada en el plató de Mediaset: "Porque no me da la gana ¿Te parece bien? No lo voy a contar", explicaba enfadada la colaboradora.

No obstante, Kiko Matamoros sí sabe el motivo, pero tampoco los ha revelado y, en su lugar, ha lanzado una broma: "Sí porque me la imagino que es como si tuviera una final de la Champions del Madrid, a mí me ha llegado que hay una fiesta especial de intercambio de parejas ese día".