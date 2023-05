El apasionado beso de Lily-Rose Depp con su novia, la rapera 070 Shake

Lily-Rose Depp y 070 Shake ya no se esconden. Y es que la actriz y la rapera, que confirmaron su relación a mediados del mes de mayo, dejaron aflorar la pasión en su reencuentro tras el final del Festival de Cannes, donde la intérprete acudió para presentar la serie The Idol.

La hija del actor Johnny Depp y la modelo Vanessa Paradis fue fotografiada recientemente en el aeropuerto de Los Ángeles (EE UU), donde su pareja esperaba para recibirla con los brazos abiertos.

Ambas se fundieron allí en un cariñoso beso, lo que indica que las dos siguen siendo muy felices juntas, algo que se aprecia en el resto de instantáneas que han circulado en los últimos sobre ellas, donde posan cariñosas y con gestos cómplices.

lily-rose depp and (dani) 070 shake pic.twitter.com/TAGmOFRCSv — line (@liIyvogue) May 11, 2023

Depp ha hablado sobre su orientación sexual en varios momentos. De hecho, en 2015, participó en una sesión de fotos para Self-Evident Truths que fotografió a personas que no se identificaban totalmente heterosexuales. Comentó que caía "en algún lugar del amplio espectro".

La joven, que estuvo saliendo con los actores Timothée Chalamet, Austin Butler y el rapero francés Yassine Stein, también opinó que "no hay que etiquetar la sexualidad".

"No tienes que etiquetarte a ti mismo porque no está tallado en piedra. Es muy fluido y hay mucha presión en que los niños se etiqueten y digan, 'así es cómo soy, esto es lo que me gusta'. No hace falta que te etiquetes", explicó.