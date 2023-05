Rusia ataca Kiev a plena luz del día: el lanzamiento de misiles provoca que los ucranianos tengan que refugiarse en el metro

El Ejército ruso se ha ensañado con Kiev, la capital ucraniana, que ha sido bombardeada por primera vez en mucho tiempo a plena luz de día, después de que más de una decena de misiles se lanzaran desde el norte de la capital. Los hechos tuvieron lugar poco antes del mediodía de este lunes, lo que causó el pánico entre los vecinos de la ciudad.

Antes de este feroz bombardeo, las tropas del Kremlin ya habían atacado Kiev. Sin embargo, la defensa antiaérea de las tropas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, consiguió derribar durante la madrugada más de 40 misiles y drones rusos. Según la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, los misiles fueron lanzados por aviones estratégicos Tu-95MS desde la zona del Mar Caspio.

Seis horas después, pasadas las 11.00 hora local (10.00 hora peninsular en España), Rusia volvió a atacar el corazón de la ciudad, según su alcalde, Vitali Klitschko. Fueron un total de once misiles balísticos y de crucero lanzados todos desde el norte de Kiev, un aluvión que sorprendió a muchos ciudadanos fuera de los refugios y de camino al trabajo.

En las imágenes ofrecidas por medios ucranianos se podía ver a los kievitas corriendo hacia el metro mientras sonaba la alarma antiaérea. Una persona tuvo que ser hospitalizada tras resultar herida en el distrito de Podilsk, según informó más tarde el primer edil de Kiev, quien conminó a sus conciudadanos a no salir a la calle.

Como consecuencia, Zelenski no dudó en glorificar a los soldados que defienden "los cielos ucranianos" y dar las gracias a aquellos que contribuyen a la defensa de la población civil del "terror ruso". Mientras, Budánov, director de Inteligencia del ministerio de Defensa, detalló que su respuesta no se hará esperar. "Nuestra respuesta no tardará. Todo el mundo lo verá. Lo lamentarán muy pronto", concluyó.