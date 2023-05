Lobato retiene feudos socialistas pese a la pérdida de grandes ciudades del 'cinturón'

"Dicen que no me conoce ni Perry...", esta fue uno de sus mensajes más destacados durante la campaña electoral y, según los resultados de este pasado 28-M, parece que el candidato socialista a la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha conseguido hacerse un nombre en la política madrileña, pero no ha logrado alcanzar su mayor objetivo, por escasa diferencia, que era recuperar el liderato de la oposición en la cámara regional, puesto arrebatado por Más Madrid hace dos años. Sin embargo, sí ha conseguido mantener varios feudos socialistas clave con la mayoría absoluta en Fuenlabrada, y se mantendrá con apoyos o coaliciones de izquierdas, en Alcorcón, en el último suspiro, en Getafe, Parla, San Fernando de Henares y Coslada.

El PSOE obtuvo el 18,35% de los votos, lo que se traduce en 27 diputados autonómicos, los mismos que consiguió la formación de Mónica García, que apenas le supera en dos décimas del porcentaje de votos. A pesar de no lograr los resultados esperados, el candidato socialista sostuvo que logró una "victoria" tras haber logrado "otra forma de hacer política" y arropó su 'cinturón rojo' pese a la pérdida de alcaldías importantes arrebatadas por el PP.

"Hemos dado la talla en momentos muy complejos, con presencia territorial, cumpliendo con nuestra obligación. Creo que hemos hecho un gran camino pateando la Comunidad y palpando de cerca que en Madrid hay esperanza", añadió.

Lobato, que fue alcalde de Soto del Real entre 2015 y 2021, se reivindicaba como "el único relevo" posible a la actual presidenta y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, pero este domingo las urnas hablaron, y no le han otorgado la confianza suficiente para liderar una oposición.

El socialista pasa a la primera línea política con una campaña que estuvo basada en un programa que combinaba "el alma con la solvencia" con un discurso institucional y sin confrontar en ataques personales, a diferencia de Más Madrid y Podemos. Su política fue "propositiva" y "constructiva" con planes claros para conseguir un cambio en Madrid que no ha llegado. La fórmula funcionó a medias. Los socialistas mejoran, pero no logra el liderato de la oposición.

Lo que sí ha logrado es retener varios de los principales feudos del PSOE en el llamado 'cinturón rojo'. En Fuenlabrada, consiguieron la mayoría absoluta aunque la candidata del PP, Noelia Núñez dobla sus resultados (de 3 a 7 escaños). En Alcorcón, el escrutinio final fue de infarto: el 'popular' Antonio González Terol fue el más votado y rozó la posibilidad de formar gobierno. Sin embargo, un posible pacto entre el PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid convertirá en regidora a la socialista Candelaria Testa.

En Getafe y Parla, la victoria socialista estuvo muy ajustada, pero el PSOE podrá volver a gobernar si llega a acuerdos con el resto de grupos de izquierda. Lo mismo ocurre en Pinto, aunque aquí la realidad es que el PP fue el ganador en votos en el municipio. Otro de los municipios donde el PSOE obtuvo la mayoría absoluta fue en San Fernando de Henares, localidad marcada por las obras de la línea 7B de Metro.

Maroto frena la sangría de votos en la capital

En cuanto a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, obtuvo el mismo resultado que su compañero a la Presidencia quedándose en el tercer puesto con 11 concejales. La exministra, apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar reflotar el socialismo en la capital, se quedó a las puertas de sobrepasar a Más Madrid.

Maroto consiguió un 16,9% de los votos, lo que supone una mejora respecto a las municipales de 2019, cuando su predecesor, Pepu Hernández, consiguió un 13,78% que se tradujo en ocho concejales. "Esto supone un punto de inflexión que nos anima a trabajar en Madrid en estos próximos cuatro años", indicó la socialista tras conocerse los resultados. "Rompe una tendencia de caída de casi 20 años", añadió. El PSOE frena así una tendencia descendente en el Ayuntamiento de Madrid que comenzó en las elecciones de 2003 con el candidato Miguel Sebastián al frente.

Elecciones generales

Tras el anuncio del presidente del Gobierno de convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 23 de julio, Lobato, ha visto con buenos ojos la celebración de estos comicios porque, según él, era una "locura" esperar a diciembre. "Ahora toca reagrupar fuerzas y a por ello", ha manifestado.

Por su parte, Maroto ha señalado que es un paso "valiente" el que ha realizado Sánchez con este adelanto electoral y que esta siempre ha sido la manera que ha tenido de trabajar el presidente del Gobierno "anteponiendo a España por encima de los intereses del partido", ha señalado en una entrevista en la Caena Ser.