Tony Spina habla sobre su vida fuera de la televisión: "Hay gente que cree que si no te ven es porque estás debajo de un puente"

Si por algo es conocido Tony Spina en España, esas son sin duda sus múltiples apariciones en los platós de televisión. El que fuera uno de los principales protagonistas de Mujeres y Hombres y Viceversa, vivió junto a Oriana Marzoli una bonita historia de amor.

Junto a ella, el italiano cruzó el barco hasta Chile para participar en realities como Amor a prueba y Volverías con tu ex. A España volvería para ser el defensor de su prometida, Marta Peñate, en Supervivientes, un programa en el que él ya participó en 2014.

Actualmente, cuenta con un millón de seguidores en su perfil de Instagram y, desde el año pasado, no ha vuelto a pisar los escenarios. Este no es un problema para el televisivo, como así ha explicado en una entrevista en exclusiva con Outdoor, aunque sí que lo echa de menos.

"Me encanta la tele, me encuentro muy cómodo", ha explicado Spina dando entender que no cierra la puerta a volver a Telecinco. Y es que, el influencer no puede evitar estar agradecido con la cadena que le hizo saltar a la fama.

De retomar su faceta televisiva, Tony tiene muy claro a qué quiere dedicarse: "Creo que se me da bastante bien el comentar y experiencia tengo porque he participado en realities de distintos tipos: en unos de pareja, en otro de supervivencia o en otros de convivencia, como Gran Hermano VIP, entonces calo bastante bien a las personas".

Aunque, lo cierto es que, por el momento, su vida y su situación financiera se encuentran en un muy buen momento. Así ha querido hacer hincapié el italiano, demostrando que no depende solo de las cámaras: "Hay mucha gente que cree que si no sales en televisión es porque no trabajas y que no tienes dinero o que te tienen que ayudar. Yo estoy encantado de salir en la televisión, pero cuando no estoy trabajando en la televisión, tengo otras entradas de ingresos porque tengo otros negocios".

"Me gusta aclarar esto porque hay gente que cree que si no te ven en pantalla es porque poco más y estás debajo de un puente", ha finalizado muy serio Tony Spina explicando su situación actual.