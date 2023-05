Marta Riesco, molesta, revela que Antonio David Flores quiere volver con ella

Han pasado ya semanas desde que Marta Riesco anunciara su ruptura con Antonio David y señalara a Rocío Flores como culpable. Desde entonces, la periodista ha vivido varios altibajos en lo que ella describió como su peor momento, aunque ha demostrado recientemente que está muy bien arropada por sus amigas.

Seguidamente, volvió a pronunciarse sobre lo sucedido con Antonio David después de que el ex guardia civil, en un directo en internet, dijera que su ruptura era "sin retorno" y se riera al leer el comentario de un seguidor que decía que parecía que era el perro quien tenía la culpa, pues la periodista, tras salir a pasearlo, no pudo volver a casa porque se olvidó las llaves y esto terminó provocando una discusión que acabó en ruptura.

"Pues ahora me tocará a mí, ¿no?", escribió junto a una imagen de Antonio David, parece que dando a entender que quizá ella tendría que explicar su versión. Después, la reportera compartió otros comentarios del directo de su ex en el que le acusaban de aprovecharse de ella, por lo que parece que no todos los espectadores del malagueño estaban de acuerdo con él.

Después, a la separación física se unió también otra importante, según los tiempos que corren: la virtual. Y por ambas partes, ya que, además de dejar de seguirse en sus respectivos perfiles de Instagram, han borrado todo lo relacionado con su historia de amor tras eliminar todas las fotos que tenían juntos, algo que deja claro que los términos de la ruptura no son del todo amistosos.

El último capítulo de esta relación nos lleva a las palabras recientes de la periodista, en las que deja entrever que el excolaborador le ha pedido una segunda oportunidad. "Ojalá dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno", comenzaba Marta, en un story de Instagram.

"Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre", zanjaba la periodista, visiblemente molesta.