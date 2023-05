Ya han pasado casi dos semanas desde Marta Riesco anunció su ruptura con Antonio David y señalara a Rocío Flores como culpable. Desde entonces, la periodista ha vivido varios altibajos en lo que ella describió como su peor momento, aunque ha demostrado recientemente que está muy bien arropada por sus amigas. Sin embargo, la tensión con su ex parece más que palpable.

"Siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mí", dijo la pasada semana en Instagram, donde también comentó que, aun así, seguirá sonriendo y viviendo momentos con los suyos.

De hecho, tras disfrutar este fin de semana de la visita de sus amigas y de distintos planes con ellas, este martes ha publicado un vídeo en el que ha recopilado los momentos que han vivido y el gran apoyo que le han ofrecido en sus peores momentos.

Y es que, aparte de la mala etapa que vive, ya que fue despedida de Mediaset tras 6 años y acaba de finalizar su relación, lo cierto es que recientemente volvió a pronunciarse sobre lo sucedido con Antonio David después de que el ex guardia civil, en un directo en internet, dijera que su ruptura era "sin retorno".

El excolaborador de Sálvame aseguró en su emisión que seguía apoyando a Marta Riesco, pues aún la considera su amiga, y no quiso hablar sobre su hija porque ella le había pedido que no lo hiciera. Aun así, volvió a defender su decisión de romper definitivamente con la reportera.

Durante el directo, el exconcursante de GH VIP se rio al leer el comentario de un seguidor que decía que parecía que era el perro quien tenía la culpa, pues la periodista, tras salir a pasearlo, no pudo volver a casa porque se olvidó las llaves y esto terminó provocando una discusión que acabó en ruptura. Y parece que estas bromas no le hicieron demasiada gracia a Riesco, quien respondió en stories.

'Stories' de Marta Riesco. INSTAGRAM

"Pues ahora me tocará a mí, ¿no?", escribió junto a una imagen de Antonio David, parece que dando a entender que quizá ella tendría que explicar su versión. Después, la reportera compartió otros comentarios del directo de su ex en el que le acusaban de aprovecharse de ella, por lo que parece que no todos los espectadores del malagueño estaban de acuerdo con él.

"Siento una vergüenza y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y perdí todo, pero saldré adelante", añadió la periodista. "Sí, sigo culpando a tu hija de todo lo que ocurrió y a ti por permitirlo".

"No te preocupes que ya me reiré yo", concluyó ella junto a una foto en la que sujetaba un anillo, que, presumiblemente, le habría regalado el propio Antonio David.