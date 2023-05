Paloma Cuevas, destrozada tras la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero': "No se puede ser tan egoísta"

Ya han pasado varios días desde la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en El Hormiguero, donde la pareja gritó a los cuatro vientos su amor y detalló cómo está siendo su relación.

Muchos han sido los que han opinado en la resaca de la misma. No así Paloma Cuevas, exmujer del torero, que, según su entorno, ha decidido mantenerse al margen de todo lo relacionado con la entrevista. Así, personas cercanas a la empresaria revelaban hace días a Semana que la aparición de ambos en televisión "no ha sido en absoluto de su agrado". Aun así, "no va a hacer declaraciones, ni va a hablar con nadie. De hecho, ni siquiera ha visto el programa", apuntan desde su agencia de comunicación.

Según señalaba la revista, Paloma ha tomado la decisión de no ver el programa, ni tampoco leer lo que se dice en redes sociales. Una actitud contraria a algunas de sus amigas íntimas, Susanna Griso, que no ha podido evitar pronunciarse sobre lo que pasó en El Hormiguero. "Yo no la vería jamás. Ver una retransmisión de cómo te han sido infiel minuto a minuto...", comentó. "El único motivo que se me puede ocurrir es que quieran oficializar la relación. Que la presente como novia y futura esposa. Lo que no sé es si han medido las consecuencias", señaló la presentadora, sobre los motivos de la pareja para aparecer en televisión.

"La sobreexposición que tuvieron en los medios de abrazos, besos, amor... Que ni su mujer lo sabía. Entonces eso es una humillación, un dolor enorme lo que le produjeron a Paloma", comentó en su momento también Carmen Lomana.

Por su parte, Fabiola Martínez aseguró que, "aunque Ana Soria tiene derecho, se han cebado en cosas que no hacían falta. Hay formas y formas. No se puede ser tan egoísta".

La diseñadora, tal y como dice su amigo Juan José Padilla, "no lo ha pasado bien", y es que, según concluye el programa de Telecinco, habría sufrido un nuevo revés con las declaraciones que dio su exmarido.