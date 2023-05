Enrique Ponce recuerda en 'El Hormiguero' cómo comenzó su relación con Ana Soria: "Le entré por Instagram"

Enrique Ponce y su pareja Ana Soria visitaron por primera vez El Hormiguero para contarle a Pablo Motos cómo se conocieron y dejar claro, de primera mano, los pasos que dieron en su mediática relación sentimental.

“He aguantado mucho y nadie sabe quién soy”, Ana Soria #SoriaPonceEH pic.twitter.com/T6bfNWEcaH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 23, 2023

"Es la primera entrevista que he dado en mi vida. La prensa nos ha dado mucha caña y quiero que la gente vea que soy una chica normal y este el sitio ideal", comentó la invitada.

El torero comentó que "Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente, sobre todo por sus cualidades humanas, tiene un corazón enorme".

“Es la mujer de la que estoy enamorado locamente”, @EPonceOficial nos presenta a Ana Soria #SoriaPonceEH pic.twitter.com/RhELDQ5vWl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 23, 2023

El presentador quiso que contaran cómo había comenzado su historia de amor: "Fui a torear a Almería, miré al tendido y la vi. Pregunté por ella, me dijeron su nombre y la busqué. Le entré por Instagram", recordó Ponce.

"Cuando cruzamos nuestras miradas, el mundo se paró", añadió Soria, que explicó que "nunca estás preparada para algo tan fuerte en la prensa, parte de ella nos maltrató".

La joven señaló que "hemos recibido un trato despectivo y he necesitado ir a terapia para gestionarlo porque me dio muy fuerte. Por suerte, mi familia me ayudó mucho".