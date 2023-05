La decisión de Paloma Cuevas tras la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria, "una retransmisión de cómo te han sido infiel"

Después de la comentada entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en El Hormiguero, donde la pareja gritó a los cuatro vientos su amor y detalló cómo está siendo su relación, muchos han sido los que han opinado en la resaca de la misma.

No así Paloma Cuevas, exmujer del torero, que, según su entorno, ha decidido mantenerse al margen de todo lo relacionado con la entrevista. Así, personas cercanas a la empresaria revelan a Semana que la aparición de ambos en televisión "no ha sido en absoluto de su agrado". Aun así, "no va a hacer declaraciones, ni va a hablar con nadie. De hecho, ni siquiera ha visto el programa", apuntan desde su agencia de comunicación.

Según señala la revista, Paloma ha tomado la decisión de no ver el programa, ni tampoco leer lo que se dice en redes sociales. Una actitud contraria a algunas de sus amigas íntimas, Susanna Griso, que no ha podido evitar pronunciarse sobre lo que pasó en El Hormiguero. "Yo no la vería jamás. Ver una retransmisión de cómo te han sido infiel minuto a minuto...", ha comentado. "El único motivo que se me puede ocurrir es que quieran oficializar la relación. Que la presente como novia y futura esposa. Lo que no sé es si han medido las consecuencias", ha señalado la presentadora, sobre los motivos de la pareja para aparecer en televisión.

Aunque la entrevista generaba expectativas, también recibió diversas críticas en redes. Hubo una por encima de todos, y tenía que ver con un dato concreto que contó el diestro de 51 años con respecto a cómo conoció a la joven de 24 años. "Fui a torear a Almería, miré al tendido y la vi. Pregunté por ella, me dijeron su nombre y la busqué. Le entré por Instagram", comentó. "No sabes lo que me motivó, ese día corté cuatro orejas".

Tras esta anécdota, algunos usuarios de redes comenzaron a comentar que, según esta información, podría tratarse de la Feria de Almería de 2017. Y, si era ese año, ella tenía 18 años, algo que fue muy criticado por su corta edad. Por ello, la propia Ana Soria ha decidido pronunciarse en sus stories de Instagram para defender a su pareja.

"A los pesaditos. Enrique recuerda que triunfó y salió a hombros, pero joder, no se acuerda del número exacto de orejas", ha escrito. "Así que decidme vosotros cuántas cortó en la Feria de Almería de 2019 y acabamos antes con el tema. Ese es el año, guapos". Por tanto, ella tenía 20, no 18.

"A todos los demás, gracias por tantísimos mensajes de cariño, me alegro mucho que os llegara y nosotros muy felices también", ha concluido la estudiante de Derecho.