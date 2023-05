Ana Soria se pronuncia en redes para salir en defensa de Enrique Ponce tras su entrevista en 'El Hormiguero': "A los pesaditos..."

El programa de este martes de El Hormiguero fue uno de los más comentados, y seguidos, pues consiguió un gran 17,4% de audiencia gracias a la presencia de Enrique Ponce y Ana Soria. Sin embargo, aunque la entrevista generaba expectativas, también recibió diversas críticas en redes.

El comentario más recurrente en Twitter fue incredulidad al ver que esta entrega del formato de Pablo Motos solo versaba sobre la relación de amor del torero y la estudiante de Derecho, que son dos de los personajes más recurrentes en la prensa del corazón. "¿Desde cuándo El Hormiguero se ha transformado en Sálvame?", preguntó un tuitero.

Pero también hubo otra crítica con respecto a un dato concreto que contó el diestro de 51 años con respecto a cómo conoció a la joven de 24 años. "Fui a torear a Almería, miré al tendido y la vi. Pregunté por ella, me dijeron su nombre y la busqué. Le entré por Instagram", comentó. "No sabes lo que me motivó, ese día corté cuatro orejas".

Ojo que Enrique Ponce cortó 4 orejas en Almería en 2017, lo mismo no tenía ni 18 años y se puso a buscarla por RRSS — Kiko Sánchez (@jdsnavarrete) May 24, 2023

Tras esta anécdota, algunos usuarios de redes comenzaron a comentar que, según esta información, podría tratarse de la Feria de Almería de 2017. Y, si era ese año, ella tenía 18 años, algo que fue muy criticado por su corta edad. Por ello, la propia Ana Soria ha decidido pronunciarse en sus stories de Instagram para defender a su pareja.

"A los pesaditos. Enrique recuerda que triunfó y salió a hombros, pero joder, no se acuerda del número exacto de orejas", ha escrito. "Así que decidme vosotros cuántas cortó en la Feria de Almería de 2019 y acabamos antes con el tema. Ese es el año, guapos". Por tanto, ella tenía 20, no 18.

"A todos los demás, gracias por tantísimos mensajes de cariño, me alegro mucho que os llegara y nosotros muy felices también", ha concluido la estudiante de Derecho.