El nombre falso que usa Harry Styles para registrarse en los hoteles

Los hoteles de lujo están acostumbrados a que las celebridades usen seudónimos al reservar una habitación para evitar que los paparazzi y los fans acampen fuera.

Pero la elección de Harry Styles para su estancia en el hotel Caledonian, de cinco estrellas, de Edimburgo este fin de semana hizo que el personal del establecimiento hotelero se riera a carcajadas.

El que fuera cantante de One Direction reservó en este lujoso hotel escocés usando el nombre 'Oliver Sudden', que es un juego de palabras con la expresión "all of a sudden", es decir, "de repente".

Según recoge el Daily Mail, el artista podría haber recurrido a este apodo usando una pista falsa para confundir a los fans, ya que Oliver Sudden también es el nombre de un rapero del sur de Londres.

Styles, de 29 años, se alojó en una suite de casi 3.500 euros por noche en el hotel Caledonian para sus dos conciertos, en los que ha colgado el cartel de entradas agotadas, en el estadio de rugby de Murrayfield, dentro de su gira Love On Tour.