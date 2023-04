La razón por la que Harry Styles rechazó ser el príncipe Eric en 'La sirenita' de acción real

Vuelven las adaptaciones en acción real de tus princesas favoritas al calendario de estrenos de Disney. El próximo 26 de mayo, la casa del ratón dará una segunda vida a Ariel con el estreno de La sirenita, remake del aclamado filme animado de 1989.

Dirigida por dirigido Rob Marshall, un experto en musicales al frente de El regreso de Mary Poppins, Into the Woods o Chicago, esta nueva aproximación al personaje nos trae a la actriz y cantante Halle Bailey con la cola de la protagonista. La acompañan Melissa McCarthy como la malvada Úrsula, Javier Bardem en la piel del imponente rey Tritón y Jonah Hauer-King encarnando al príncipe Eric.

Sin embargo, Harry Styles estuvo cerca de ser Eric. El cantante y actor era la primera opción para meterse en la piel del enamorado de Ariel, pero rechazó el proyecto y ahora, en una entrevista para EW, Marshall ha desvelado por qué. "Nos reunimos con él. Fue un encanto. Un chico maravilloso", ha recordado el director: "Pero, al final, sentía que debía retirarse y hacer las películas que ha terminado haciendo, que eran más oscuras".

Recordemos que Styles debutó como actor de la mano de Christopher Nolan en Dunkerque (2017) y, entre sus últimas producciones, además de su cameo en Eternals (2021), destacan el thriller distópico No te preocupes querida (2022) y el drama romántico Mi policía (2022).

"Muchos músicos jóvenes como Harry quieren hacer su propio camino y no ser vistos como cantantes necesariamente", ha afirmado Marshall, refiriéndose a la faceta como actor de Styles: "Por eso quería hacer algo fuera del género musical, para extenderse como actor. Era una idea divertida, pero al final todo pasa por algo. Estoy muy feliz de tener a dos actores jóvenes y nuevos en la película".

Así, tras la salida del artista, el británico Jonah Hauer-King, que había interpretado ya a Eric en la serie de La sirenita de BBC, fue finalmente el elegido para protagonizar el filme con Halle Bailey.

Curiosamente, este no es el primer papel cantarín al que ha optado Styles. Baz Luhrmann aseguró que tanto él como Miles Teller fueron considerados para dar vida a Elvis Presley en el aclamado biopic Elvis. "Harry es un actor con talento. Trabajaría con él, pero el problema es que Harry es Harry Styles, ya es un icono", explicaba el cineasta.

Por lo pronto, Styles está centrado en su carrera como cantante y parece haber dejado aparcada la interpretación. Él mismo aseguraba hace unos meses en una entrevista para Rolling Stone que no está buscando nuevos proyectos cinematográficos: "No creo que haga una película en un tiempo. Gran parte de la actuación es no hacer nada, esperar. Si esa es la peor parte, es un buen trabajo, pero no me resulta gratificante. Me gusta hacerlo en el momento, pero no creo que lo haga mucho".

