Así comenzó Naim Darrechi en redes sociales: todas las polémicas del controvertido 'tiktoker', ahora refugiado en México

El recorrido por redes sociales de Naim Darrechi ha sido corto, pero intenso. En apenas seis años ha protagonizado todo tipo de controversias y, ahora, intenta seguir viviendo de OnlyFans mientras vive en México.

Sus polémicas declaraciones incluso llamaron la atención del Ministerio de Igualdad después de asegurar en una entrevista que mentía a sus parejas diciendo que era infértil para tener relaciones sexuales sin preservativo.

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Alejandro Darrechi, proveniente de Palma de Mallorca, nació el 28 de febrero de 2002 y, con apenas 14 años, ya abrió su primera cuenta en Instagram y empezó a triunfar en Musical.ly.

Más allá de los vídeos bailando, el mallorquín en seguida quiso centrarse en dar un paso más en su faceta musical. Por eso, desde los 18 quería triunfar como cantante.

Más allá de las 14 canciones que ha publicado desde 2019, Naim Darrechi explotó de verdad en TikTok, llegando a convertirse en el español con más seguidores en la plataforma. Ahora mismo tiene 30,3 millones de seguidores, un poco menos que Rosalía.

También alcanzó los 7 millones de seguidores en Instagram, pero actualmente ha bajado hasta los seis tras su último giro en redes, donde buscaba llamar la atención a través de la controversia. En 2019, también publicó su propio libro, Muy personal.

Las polémicas de Naim Darrechi

Su primera polémica llegaría mucho después de su primer boom, en 2021, cuando en plena pandemia fue arrestado en Palma de Mallorca tras encontrarlo un botellón multitudinario que no respectaba las restricciones sanitarias.

Fue detenido tras oponer resistencia y negarse a desalojar la fiesta. Decidió encararse a las autoridades y fue acusado de desobediencia. Razón por la que tenía que ir a juicio en 2013.

No obstante, cuando llegó la fecha de acudir a los tribunales, su figura ya había sido acusada de muchos otros delitos. A finales de 2021, su nombre llegó a todos los medios de comunicación tras unas surrealistas declaraciones en directo.

En una entrevista con el youtuber Mostopapi, reveló sus problemas con usar preservativo: "No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizó. Hasta que un día dije: 'Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre'".

Ante la posible opinión que podían tener sus parejas, reveló que las mentía: "Les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: 'Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos'. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega, que aquí algo que no..."

Las declaraciones, que fueron señaladas como abuso sexual por la propia Irene Montero, llevaron a Darrechi a tribunales. IBDONA (Instituto Balear de la Mujer) y el Govern presentaron una querella por presunto delito de odio y contra la libertad sexual.

Sin embargo, la causa fue archivada después de que se decidiera que las palabras era para "fanfarronear de una pretendida posición de superioridad respecto de sus parejas" y no prueba de agresión.

Darrechi pidió perdón por sus declaraciones, pero, lejos de cambiar el rumbo de sus redes, decidió crear contenido todavía más polémico y durante 2022, se posicionó en contra del aborto, y aseguró que se había cambiado de sexo, a pesar de que la Ley Trans no había ni entrado en vigor.

Los problemas de la justicia de Naim Darrechi

En enero de 2023, el nombre de Naim Darrechi volvió a saltar a los titulares por no presentarse al juicio por haber agredido a un policía durante el botellón al que asistió en 2021.

El tiktoker estuvo en busca y captura unos días hasta que reveló que acababa de aterrizar en Cancún, México. Con la ayuda de abogado, compareció en el tribunal por medio de videollamada.

Finalmente, la sentencia le condenó a seis meses de cárcel y una multa de 180 euros. Una pena que no tendrá que cumplir, ya que se ha llegado al acuerdo con la Fiscalía de que no entrará a prisión si indemniza al agente que agredió con 350 euros.

Las parejas 'tiktokers' de Naim Darrechi

En los últimos meses, por lo tanto, ha estado viviendo México. En concreto, en Veracruz junto a la tiktoker Yeri Mua, con 10 millones de seguidores y conocida ampliamente en el país.

La pareja no se ha ocultado en los últimos meses, haciendo directos juntos, subiendo vídeos a todas horas y, sobre todo, creando contenido subido de tono para OnlyFans.

Esta plataforma es la única fuente de ingresos actual del mallorquín, a pesar de que sus vídeos se filtran cada dos por tres a las redes sociales sin necesidad de pagar su suscripción.

Antes de este romance, Naim Darrechi tuvo una muy pública relación con Àngela Mármol, otra famosa tiktoker española. Su noviazgo fue muy público y fue en parte lo que le ayudó a sumar más y más seguidores durante 2019.

Estuvieron durante apenas nueve meses y finalmente rompieron públicamente. Àngela le denunció por malos tratos y violación tras la ruptura. Darrechi explotó ante las acusaciones y aseguró que era una relación tóxica en el que ella era violenta.

Mármol por su parte, prefirió dejar los datos a la justicia: "Si yo hablo, él va a acabar mucho peor", declaró, asegurando que había testigos como Lucía Bellido, que siempre aseguró que la versión de Àngela era verdad.