Eduardo de Castro, presidente de Melilla: "No puedo asegurar que otros en el Gobierno no estuvieran al tanto de la trama"

Eduardo de Castro, presidente de la ciudad autónoma de Melilla (independiente, antes en Cs), se encuentra al final de su mandato, que quedará marcado por un enorme escándalo de corrupción que ha copado las portadas de todo el país. De Castro atiende a 20minutos "muy preocupado" por la trama de compra de votos que alcanza a uno de sus consejeros, Mohamed Ahmed Al-lal, a quien ha decidido cesar.

¿Con todo lo que ha ocurrido, pueden celebrarse con normalidad las elecciones de este domingo?Se puede, se puede. Tengo la confianza de que no va a haber ningún tipo de problema, se han tomado medidas y hay que hacer lo posible para garantizar el derecho al sufragio.

Coalición por Melilla (CpM) ha anunciado que impugnará las elecciones, ¿es necesario?Lo único que conseguiría es que se aplace la Mesa de la Asamblea para investir al nuevo presidente, del 17 de junio al 8 de julio. Creo que es muy complicado en este momento que se suspenda el proceso electoral. En 1989 sí que se repitieron elecciones, pero fue un momento muy excepcional.

¿Esta no es una situación excepcional?Es una situación compleja, no deseada. Es cierto que esto ha ocurrido más veces, pero no en tal medida, teniendo en cuenta que están saliendo otros casos por España. Yo creo que se va a intentar que esto salga adelante porque de lo contrario sería un fracaso para todos. Hay que garantizar que la gente vote tranquila y sin ningún tipo de presión.

Existen cantidad de casos desde hace décadas. ¿Por qué sucede este fenómeno en Melilla?Porque los partidos quieren asegurar las mayorías pretendidas, en este caso los 13 escaños que dan la mayoría absoluta. Melilla es una ciudad peculiar, con mucha población musulmana de origen rifeño. Hay mucha inmigración, gente muy necesitada, y es en los barrios más pobres dónde ocurre todo esto.

¿Puede asegurar que no hubo compra de votos en las elecciones que le hicieron presidente hace cuatro años?No puedo asegurar eso ni lo contrario. Se entiende que pudo haber compra de voto por parte de los partidos mayoritarios, CpM y PP. Esa era la voz en la calle, pero es cierto que no hubo tanto revuelo y no está acreditado que ocurriera. Antes, en 2015 hubo un escándalo porque pillaron a un miembro de la ejecutiva del PP con un saco de votos, pero técnicamente no estaba cometiendo un delito.

¿Cualquier partido debería hacer un cordón sanitario a CpM?No. Creo que hay que hacerle un cordón sanitario a todo sobre el cual haya una sospecha. Pero no hay que criminalizar a ningún partido. Al que se le pille, sea del partido que sea, hay que pedirle una responsabilidad penal contundente para que no se repitan nunca este tipo de hechos.

¿Pidió explicaciones a su exconsejero antes de destituirle?No, no hablé con él. Puse un tuit diciendo que estaba preocupado con el tema y advirtiendo de que tomaría las medidas necesarias. Tenía información, sabía que se estaba complicando. Mustafá Aberchán [el líder de CpM] habló conmigo, le dije que cesaría a Al-lal y él dice que es injusto. Esto está afectando al Gobierno, yo tengo que salvaguardar la honorabilidad de los demás miembros del Gobierno y la mía.

¿Ha hablado con los otros consejeros?Ahora están en campaña y no aparece ninguno. En el PSOE apoyan el cese y algunas personas de CpM también. En privado, Mustafá Aberchán es el que está muy enfadado.

¿Puede asegurar que no estaban al tanto de la trama?No puedo asegurar que no hubiera miembros [del Gobierno de Melilla] al tanto de esto, no soy un policía ni pretendo serlo. Ellos estarán al tanto de lo bueno y lo malo que hay en sus partidos.

¿Qué le parece acometer un cambio legal con el que fuera obligatorio exigir el DNI también a la hora de depositar el voto?Me parece una buena idea. Hace tiempo que está claro que hay que cambiar la ley electoral y que el voto por correo no debe ser la norma, sino la excepción. Está acreditado que es un problema. Sea bienvenido todo lo que implique una mayor seguridad jurídica.

¿Le preocupa que Melilla esté por debajo de los estándares democráticos en el resto de España?Ahora mismo me preocupa mucho. Melilla está por debajo de los estándares, el porcentaje de voto por correo es un escándalo. Pero es legal, no es ilegal. PSOE y PP han tenido tiempo para hacer una reforma de la ley.