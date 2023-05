Aylén Milla ha confesado una de las noticias más duras que jamás se hubiera imaginado. Y es que, como así ha confirmado la modelo, ha atravesado un cáncer de mama "bastante agresivo".

A través de sus redes sociales, la que fuera exnovia de Marco Ferri ha confesado la enfermedad que sufría. La influencer no dejó que nadie supiera la noticia hasta este momento, cuando la argentina ha finalizado oficialmente sus tratamientos, cuando ha querido sincerarse.

Aunque sí que ha dejado entrever en los últimos meses que su salud estaba de capa caída, nunca explicó el motivo real. "Lo guardé en silencio durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto", ha explicado en redes la que fuera concursante de Gran Hermano VIP.

'Story' de Aylen. aylenmilla / INSTAGRAM

Sin embargo, ahora ya se siente "libre y en paz consigo misma", por lo que no tiene problema en contar su experiencia: "No tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, no tengo pestañas y tengo la cara hinchada y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa".

La televisiva no ha dejado de trabajar durante este momento tan duro de su vida y, por ello, su enfermedad se ha complementado con su agenda profesional: "Mi trabajo me ha obligado a comprarme una peluca, y esa era mi manera de enfrentarlo en el momento. Así me siento más cómoda y lo prefiero antes que estar usando pelucas",

"No les miento: esto es un subir y bajar constante. Pero, en mi caso, fueron más los momentos felices porque he intentado enfrentar esto con positivismo. Obviamente, también he tenido momentos llorando y arrastrándome al baño porque me sentía mal, pero también he tenido que seguir trabajando", ha explicado la modelo en su perfil.

Aylén ha enfrentado su enfermedad con la "mente abierta" y sin que su ánimo se vea afectado:"Estoy sonriendo y sé que es chocante, pero es mi forma de llevarlo. También estoy feliz porque he terminado mis quimioterapias". Para ella, tener una actitud positiva es fundamental para que todo transcurra de la mejor manera posible.