Qué hacer este fin de semana en Barcelona: mucha música y espectáculos Drag Queen

Sin duda, los conciertos de Coldplay esta semana en Barcelona acaparan todas las miradas del ocio cultural, sin embargo, la capital catalana ofrece más alternativas, entre ellas las fiestas populares del barrio Gótico, 'All Those Food Market' en el Teatre Nacional de Catalunya o 'Hipertèlia', la exposición de Mónica Rikić en La Capella sobre la similitud entre un órgano demasiado desarrollado que ha dejado de funcionar y las tecnologías actuales.

El festival 'All Those Food Market'. All Those Food Market

'All Those Food Market' celebra en el TNC su 15ª edición

El festival gastronómico 'All Those Food Market' vuelve a Barcelona y en esta ocasión en un escenario diferente: el Teatre Nacional de Catalunya. Con un nuevo formato ampliado en tres días, el 26, 27 y 28 de mayo, este evento celebra su decimoquinta edición.

Emprendedores, artesanos gastronómicos y amantes del buen comer se reunirán para disfrutar de contenidos como charlas sobre conciencia gastronómica, cata de vinos naturales de la mano de Cuvée 3000, paraditas de street food que llevarán a los asistentes por diferentes rincones del mundo y, más de 20 alternativas gastronómicas.

Además, en esta edición estará presente Uber Eats con Uber Live, un nuevo espacio que se ofrecerá por primera vez en la capital catalana que permitirá pedir comida al momento. Y para los que quieran aprender, se realizarán talleres gastronómicos.

Aunque, la comida no será la única protagonista. El festival contará con lo indispensable para vestir una mesa, desde la cerámica hasta los cubiertos y espacios para los más pequeños. Todo acompañado de la mejor selección musical a cargos de Djs barceloneses.

Plaça de les Arts, 1; Hasta el domingo; Entradas: 5 euros; allthose.org

'Hipertèlia' La Capella

‘Hipertèlia’, un órgano sin funcionar y la tecnología

La Premio Nacional de Cultura de Catalunya de 2021 y artista electrónica, Mónica Rikić, presenta en La Capella ‘Hipertèlia’, una exposición que compara la hipertelia -el desarrollo excesivo de un órgano hasta que pierde su función- con las tecnologías actuales.

Según la autora, estas tecnologías cognitivas se han convertido en un problema contemporáneo, provocando que se conviertan en un órgano 'hipertèlic’ que generan ansiedad e incerteza hacia el futuro.

En la exposición propone posibilidades alternativas de evolución para las inteligencias artificiales a través de dispositivos electrónicos artesanales que invitan a reapropiarse de estos sistemas.

Carrer de l'Hospital, 56; Hasta el 25 de junio; Entradas gratuitas; lacapella.barcelona

Chris Martin, en un concierto de Coldplay en agosto de 2022. Euan Cherry / Getty

Coldplay presenta 'Music of the Spheres'

Coldplay se subirá al escenario del Estadi Lluís Companys de Barcelona para cerrar su visita a Barcelona con los dos últimos conciertos de los cuatro programados en la capital catalana, única parada en todo el Estado español.

Con las 200.000 entradas disponibles para sus conciertos agotadas, Chris Martin y compañía deleitaran a sus fans, al igual que hicieron los pasados miércoles y jueves, durante las tres horas que duran los conciertos de su nueva gira mundial Music Of The Spheres World Tour. En el repertorio, canciones clásicas como Fix You, Viva la Vida o Paradise, además de las añadidas del nuevo álbum como Humankind, My Universe o People of the Pride.

El espectacular show de Coldplay comienza con una explosión de confeti acompañada de la explosión colorista de la iluminación de las pulseras que reparten en la entrada. La música de la banda británica estará en todo momento acompañada de coreografías, múltiples efectos lumínicos y proyecciones.

El grupo cuenta con varios galardones de los Billlboard Music Awards, Brit Awards y además de múltiples premios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum Alternativo en dos ocasiones y Mejor Canción del Año por 'Viva la Vida' en 2002.

Passeig Olímpic, 15-17; Sábado y domingo; Entradas agotadas; coldplay.com

La Sala Razzmatazz acoge este domingo la Ravalada XXL. Sala Razzmatazz

Ravalada XXL, la fiesta de moda entre el mundo drag

Este domingo se celebra la Ravalada XXL, la fiesta a lo grande del drag tour de Barcelona -en Valencia, Madrid y Bilbao se conoce como Dragalada-, una iniciativa que nació durante la pandemia para dar apoyo al colectivo de bares haciendo rutas en grupos reducidos para respetar las medidas sanitarias.

A día de hoy, ya sin restricciones, estos tours siguen haciéndose y el próximo 28 de mayo, en la sala Razzmatazz, se celebrará su fiesta grande, la Ravalada XXL.

Desde las cinco de la tarde, aquellos que busquen pasar un rato divertido, podrán pasarse por las diferentes salas de Razzmatazz y bailar al ritmo de los Djs, ver a las mejores drags de Barcelona y otras ciudades de España que forman parte de la Dragalada y presenciar espectáculos en directo de la mano de artistas como Vértigo Villalobos, Alexandra o Goliarda Parda.

Más tarde, a las nueve de la noche, se otorgarán premios a las mejores drags en la ‘Winners Party’.

C/ dels Almogàvers, 122; Hasta el domingo; Entradas: 17 euros; salarazzmatazz.com

Fiestas del barrio Gótico de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

El barrio Gótico celebra su fiesta mayor

Este fin de semana llegan las fiestas populares del barrio Gótico de Barcelona. Hasta el sábado, las calles de esta zona tan pintoresca de la ciudad, ofrecerán más de una treintena de actividades variadas y para todas las edades.

Desde la plaza de la Mercè hasta la plaza del Rey, todas se vestirán de gala para acoger conciertos, talleres infantiles, comidas populares, espectáculos de circo como malabares y actuaciones de baile.

Para los más mayores, el viernes se ha organizado una fiesta joven con conciertos en la plaza 8 de marzo que terminarán a la una de la madrugada.

Y el sábado, hasta las tres de la madrugada volverán a haber conciertos para gente joven, en esta ocasión en la plaza de la Mercè, donde aparte de Djs y actuaciones de Damoni 14 y Baya Baye, también habrá una cena popular.

Barrio Gótico; Hasta el 27 de mayo; Entrada gratuita; guia.barcelona.cat

Cartel promocional de la obra 'El joc de la veritat'. Teatre Gaudí

El Teatre Gaudí presenta ‘El joc de la veritat’

El Teatre Gaudí acoge ‘El joc de la veritat’ (El juego de la verdad), una obra teatral donde Joana y Albert llevan años juntos, tantos que Joana pide a su pareja urgentemente nuevas expectativas. En cambio, Enric y Carmen ya han superado esta fase y parece ser que su relación aguantará todo. Toda marcha igual hasta que un día las cosas se empiezan a torcer y las mentiras afloran entre los cuatro.

La pregunta es: ¿Quién engaña a quién? Y, ¿a quién afectan estas mentiras? y, sobre todo, ¿es la mentira por sí sola un motivo de infidelidad? Llega un punto en que las mentiras, o las verdades, se convierten en un juego demasiado peligroso.

La obra busca cuestionar la fortaleza de las relaciones de pareja y trata con humor aspectos como las relaciones intergeneracionales o la influencia de los vínculos profesionales en el ámbito profesional. Según su director, los personajes tratan de “apartar la mierda” para protegerse.

C/ de St. Antoni Maria Claret, 120; Hasta el 18 de junio; Entradas a partir de 15 euros; teatregaudibarcelona.com