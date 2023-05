El cartel electoral de Vox en Épila, municipio de Zaragoza, se ha hecho viral recientemente por la foto de una de sus candidatas: Elena Ariño López, nombre junto al que apareció la foto de Mariló Montero. Y, aunque esto ha sido un error de imprenta, la periodista se ha pronunciado al respecto en Todo es mentira.

La que fuera presentadora del programa de Cuatro, durante la baja de maternidad de Marta Flich, entró por videollamada este martes para contarle a Risto Mejide y a los colaboradores cómo se había tomado esta noticia y si se vería presentándose a las elecciones.

"No creo que me meta nunca en política o que me quiera nadie en política", declaró. Pero, además, aseguró que se asustó cuando le empezaron a llegar mensajes tras conocerse esta noticia.

Le deseo mucha suerte a Mariló Montero (a.k.a. Elena Ariño) que se presenta en la lista de Épila de Vox pic.twitter.com/1clkEYsqwQ — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) May 23, 2023

"Me ha dado un infarto de miocardio, los insultos han empezado a venir otra vez a borbotones, hacía tiempo que no me insultaban y ahora los tengo fresquitos", bromeó.

"Yo te digo que Mariló se presenta por Vox y arrasa", opinó Antonio Castelo. "Yo creo que arrasaría más si Pablo Iglesias me invita a presentarme por Podemos", respondió ella.

Por su parte, Risto Mejide comentó que no le habían dado credibilidad al cartel, pues llegó directamente con la aclaración del error: "El candidato dijo que ha sido un problema de imprenta y que la candidata se parecía, así que tienes una doble en Épila, en Zaragoza".

Mariló Montero volvió a sostener que no se metería a política: "Nunca se puede decir nunca jamás, pero yo me agarro a Gabriel García Márquez, que decía que el periodismo es la mejor profesión del mundo, a la que yo me dedico".

"Hago más servicio desde mi posición", añadió la presentadora. "Hay la misma probabilidad de que acepte la invitación de Pedro Sánchez que de Alberto Núñez Feijóo o de Ciudadanos, que no sé quién está de líder".