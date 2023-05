Desde que el pasado fin de semana el Real Madrid visitara Mestalla, el estadio de fútbol del Valencia C.F., son muchas las muestras de apoyo que el jugador del equipo merengue, Vinicius Jr., ha recibido debido a los insultos racistas que recibió durante el encuentro -y antes de este- por parte de algunos aficionados del equipo valencianista.

El enfrentamiento entre el futbolista y un aficionado en pleno partido por llamarle "mono" y la acusación de Vinicus Jr. de que España es un país racista ha supuesto que todos los medios de comunicación se hagan eco de lamentable espectáculo que se vivió en Mestalla y por el que el jugador abandonó el estadio con lágrimas en los ojos.

Así, este miércoles, Ana Rosa Quintana ha querido pronunciarse respecto a las acusaciones de racismo a nuestro país: "Solo queda condenar y pregonar la intolerancia contra el racismo en los estadios, en las calles y en las aulas. Somos un país mestizo, orgulloso de su mezcla de culturas, un país que no es racista".

"Hay casos, por supuesto, como el caso de Vinicius, que ha desatado una tormenta diplomática con Brasil", ha agregado la presentadora que, además, ha comentado el comportamiento de los ministerios españoles al respecto: "Los ministerios de Igualdad de ambos países han publicado un comunicado conjunto que señala a España. ¡Esto es hacer patria!". Por el contrario, sí ha destacado la actuación del ministro de Exteriores, que ha insistido en que nuestro país no es racista.

"Centrémonos en los datos. 91 sentencias en un país que acaba de llegar a los 48 millones de habitantes gracias al incremento de extranjeros. Si España fuese un país racista, no sería un país de acogida. España siempre ha sido tierra de cruce de razas y de culturas. Tenemos sangre africana y europea", ha agregado Quintana.

De la misma manera, los colaboradores del matinal han comentado la posición de los distintos partidos políticos españoles, señalando que Vox es racista por tratar a los menores no acompañados como 'menas', ante lo que Ana Rosa ha interrumpido: "No voy a ser yo quien defienda a Vox porque no comparto su ideario, pero te digo otra cosa, no conozco a nadie de Vox que haya ido con un bate de béisbol a pegar a nadie".

Finalmente, la presentadora ha sentenciado: "Yo hoy no quiero hablar porque quedan cuatro días para las elecciones y yo soy muy respetuosa con la democracia y la libertad de las personas para elegir. Pero, hombre, estamos viendo cosas de representantes políticos que deberían estar suspendidos 200 partidos".